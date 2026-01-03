Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    തൊ​ഴി​ലി​ട​ത്തി​ൽ ‘ബോ​ർ ഔ​ട്ട്’ ആ​യോ ?

    അ​മി​ത​ ജോ​ലി സ​മ്മ​ർ​ദ​മോ അ​മി​ത പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ‘ബേ​ണൗ​ട്ട്’ അ​ല്ല ഇ​ത്. ആ​വേ​ശം ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ൽ അ​ർ​ഥം തോ​ന്നാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സ​റി​യാ​തെ ചെ​യ്യു​ന്ന ​പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​യി ജോ​ലി മാ​റു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​ത്

    ജോ​ലി​യി​ൽ ബോ​റ​ടി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലു​മൊ​ക്കെ തോ​ന്നു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​കം. എന്നാൽ, ഈ ​ബോ​റ​ടി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും ന​മ്മു​ടെ പ്ര​ചോ​ദ​നം കെ​ടു​ത്തു​ക​യും ശ്ര​ദ്ധ കു​റ​യു​ക​യും ജോ​ലി​യോ​ട് വൈ​കാ​രി​ക അ​ക​ലം തോ​ന്നു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ അ​ത് അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്. എ​ച്ച്.​ആ​ർ വി​ദ​ഗ്ധ​രും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ളും ഇ​തി​നെ ‘എം​പ്ലോ​യീ ബോ​റൗ​ട്ട്’ എ​ന്നാ​ണ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത​ള​ർ​ന്ന് പോ​കു​ക എ​ന്ന​തിനെ​ക്കാ​ൾ, താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​അ​വ​സ്ഥ. അ​മി​ത​ജോ​ലി​യോ സ​മ്മ​ർ​ദ​മോ അ​മി​ത പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ കാ​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ‘ബേ​ണൗ​ട്ട്’ എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​പോ​ലെ അ​ല്ല ‘ബോ​റൗ​ട്ട്’ എ​ന്ന​ത്. ജോ​ലി ആ​വേ​ശം ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ലൊ​രു അ​ർ​ഥം തോ​ന്നാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ അ​ത് മ​ന​സ്സ​റി​യാ​തെ ചെ​യ്യു​ന്ന ​പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​യി മാ​റും. അ​ങ്ങ​നെ ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​വ് ഉ​പ​യോ​ഗി​​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ല, വ​ള​ർ​ച്ച​യു​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ഫ​ല​മോ, നി​സ്സം​ഗ​ത​യും അ​ക​ൽ​ച്ച​യും കൂ​ട്ടു​ക​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മി​ല്ലാ​താ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ബോ​റ​ടി​യ​ല്ല ബോ​റൗ​ട്ട്

    ‘‘ബോ​റൗ​ട്ട് കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​ണ്-​അ​നി​വാ​ര്യ​ര​ല്ലെ​ന്ന തോ​ന്ന​ലാ​ണ്. ജോ​ലി​യില്ലായ്മയല്ല, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ​താ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നോ​ടു​ള്ള വൈ​കാ​രി​ക ബ​ന്ധം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട​ലാ​ണ​ത്. കൗ​തു​കം/​ആ​വേ​ശം കു​റ​യ​ൽ, വ​ള​ര​ണ​മെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ, തി​ര​ക്കാ​ണെ​ന്ന് കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ജോ​ലി​ക​ൾ നീ​ട്ടി​വെ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ബോ​റൗ​ട്ടി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    മി​ക​വോടെചെ​യ്യു​ന്നു’ എ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ അവരെ പ്ര​വ​ച​നീ​യ​വും ഒ​രേ​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ൽത​​ന്നെ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ ക​ഴി​വ് ഒ​രു ത​ട​വ​റ​യാ​യി മാ​റു​ം. ഇത് ബോ​റൗ​ട്ടി​ന് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്നു​. കൂ​ടു​ത​ൽ ജോ​ലി​യ​ല്ല അ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത്. ത​ങ്ങ​ൾ ക​രു​ത്ത​രാ​യ​തും താ​ൽ​പ​ര്യം കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ റോ​ൾ കൂ​ട്ടാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത് - -കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് അ​തു​ൽ രാ​ജ് പറയുന്നു.

