    date_range 2 Jan 2026 2:15 PM IST
    date_range 2 Jan 2026 2:15 PM IST

    മാ​തൃ​സ്‌​നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വേ​റി​ട്ട​ കാ​ഴ്ച​യു​മാ​യി പൂ​ച്ച​ക്കു​ഞ്ഞി​നെ മു​ല​യൂ​ട്ടു​ന്ന പ​ട്ടി

    മാ​തൃ​സ്‌​നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വേ​റി​ട്ട​ കാ​ഴ്ച​യു​മാ​യി പൂ​ച്ച​ക്കു​ഞ്ഞി​നെ മു​ല​യൂ​ട്ടു​ന്ന പ​ട്ടി
    പൂ​ച്ച​ക്കുഞ്ഞിനു മുലയൂട്ടുന്ന പട്ടി

    കൊ​ട​ക​ര: പ​ട്ടി​യും പൂ​ച്ച​യും ബ​ദ്ധ​വൈ​രി​ക​ളാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പൊ​തു​വേ​യു​ള്ള ധാ​ര​ണ. പ​ട്ടി​യു​ടെ മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് പൂ​ച്ച​യെ പി​ടി​ച്ചി​ട്ട​പോ​ലെ എ​ന്നൊ​രു ചൊ​ല്ലു​ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍ ഈ ​ധാ​ര​ണ​യെ പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​തു​ക​യാ​ണ് മ​റ്റ​ത്തൂ​ര്‍ വാ​സു​പു​ര​ത്തു​ള്ള എ​ള​യേ​ട​ത്ത് രാ​ധ​മ്മ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ പ​ട്ടി​യും പൂ​ച്ച​യും. അ​മ്മ​യും കു​ഞ്ഞു​മാ​യാ​ണ് ഇ​വ​ര്‍ ഈ ​വീ​ട്ടി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. രാ​ധ​മ്മ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് എ​വി​ടെ നി​ന്നോ എ​ത്തി​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് പെ​ണ്‍പ​ട്ടി. ഇ​തി​നി​ടെ ഒ​രു പൂ​ച്ച​കു​ഞ്ഞും രാ​ധ​മ്മ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​പ്പെ​ട്ടു. വി​രു​ന്നു​കാ​രി​യാ​യി എ​ത്തി​യ പൂ​ച്ച വൈ​കാ​തെ വീ​ട്ടി​ലെ ഒ​രം​ഗ​മാ​യി മാ​റി.

    ര​ണ്ടു​മാ​സം മു​മ്പ് ഈ ​പെ​ണ്‍ പ​ട്ടി പ്ര​സ​വി​ച്ചു. നാ​ലു​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വൈ​കാ​തെ പ​ട്ടി​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളും പൂ​ച്ച​കു​ഞ്ഞും ച​ങ്ങാ​ത്ത​ത്തി​ലാ​യി. പി​ന്നീ​ട് പ​ട്ടി​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ നാ​ട്ടു​കാ​രി​ല്‍ ചി​ല​രെ​ത്തി വ​ള​ര്‍ത്താ​നാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. മ​ക്ക​ളെ കാ​ണാ​താ​യ​തോ​ടെ അ​മ്മ പ​ട്ടി​യു​ടെ വാ​ത്സ​ല്യം പൂ​ച്ച​ക്കു​ഞ്ഞി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ പൂ​ച്ച​ക്കു​ഞ്ഞ് അ​ടു​ത്തെ​ത്തു​മ്പോ​ള്‍ മു​ര​ണ്ട് ദേ​ഷ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ട്ടി പി​ന്നീ​ട് ത​ന്റെ കു​ഞ്ഞി​നെ​യെ​ന്ന പോ​ലെ പൂ​ച്ച​ക്കു​ഞ്ഞി​നെ സ്‌​നേ​ഹി​ക്കാ​നും മു​ല​യൂ​ട്ടാ​നും തു​ട​ങ്ങി. ഇ​പ്പോ​ള്‍ പെ​ണ്‍പ​ട്ടി​യു​ടെ മാ​തൃ​സ്‌​നേ​ഹം നു​ണ​ഞ്ഞാ​ണ് പൂ​ച്ച​ക്കു​ട്ടി വ​ള​രു​ന്ന​ത്. പ​ട്ടി​യും പൂ​ച്ച​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​സാ​ധാ​ര​ണ ബ​ന്ധം ക​ണ്ട് വി​സ്മ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍.

