Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    1 Sept 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    1 Sept 2025 6:30 AM IST

    അവിടേം കണ്ടു, ഇവിടേം കണ്ടു...ഡബ്ളാ ഡബ്ൾ

    കൗതുകമായി ഇരട്ടകളുടെ സംഗമം
    All Twins Association meetup
    എ​റ​ണാ​കു​ളം ടൗ​ൺ​ഹാ​ളി​ൽ ഓൾ ട്വി​ൻ​സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്​ എ​ത്തി​യ ഇ​ര​ട്ട​ക​ൾ ഫോ​ട്ടോ​ക്ക്​ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​പ്പോ​ൾ      

    കൊ​ച്ചി: കോ​ട്ട​യ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള അ​ഖി​ൽ ബേ​ബി​യെ വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​നി​ൽ ബേ​ബി​യും അ​ര​വി​ന്ദ് ബേ​ബി​യും ഒ​പ്പം തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി, സ​രി​ത​യെ​യും സ​വി​ത​യെ​യും സം​ഗീ​ത​യെ​യും ഒ​പ്പം ഒ​രു​പോ​ലെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ഇ​തെ​ന്തു മ​റി​മാ​യം എ​ന്നോ​ർ​ത്ത് ആ​ളു​ക​ൾ കു​ഴ​ങ്ങി, മി​ർ​ഹാ​ജും മി​ൻ​ഹാ​ജും മി​ഥി​ലാ​ജും ഒ​രു​പോ​ലെ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ടു​നി​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ക​ൺ​ഫ്യൂ​ഷ​ൻ. വി​ശ്വാ​സാ​ണെ​ന്ന്​ ക​രു​തി വ്യാ​സി​നെ ത​ട്ടി​വി​ളി​ച്ചു ചി​ല​ർ...

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ടൗ​ൺ​ഹാ​ളി​ൽ ഓൾ ട്വി​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മൂ​ന്നാ​മ​ത് ട്വി​ൻ​സ് മീ​റ്റ​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ഡ​ബ്‍ൾ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ. ഐ​ഡ​ന്‍റി​ക്ക​ൽ ഇ​ര​ട്ട​ക​ളും മൂ​വ​ർ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​ക​രും ഇ​ര​ട്ട​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് വ​രെ​യു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 160ഓ​ളം ഇ​ര​ട്ട​ക​ളും നാ​ല് ട്രി​പ്ലെ​റ്റ്സു​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഒ​രു​പോ​ലെ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മൂ​ലം ജീ​വി​ത​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ ര​സ​ക​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും അ​ബ​ദ്ധ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം പ​ല​രും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്സി​ൽ ചി​രി​യു​യ​ർ​ന്നു.

    ഇ​ര​ട്ട​ക​ളു​ടെ​യും ട്രി​പ്ലെ​റ്റ്സി​ന്‍റെ​യും നൃ​ത്തം, പാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ടി.​ജെ. വി​നോ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ, സി​നി​മ നി​ർ​മാ​താ​വ് എം.​എ​ൻ. ബാ​ദു​ഷ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ട്ട്സാ​പ്പ് അ​ഡ്മി​ൻ അ​ജി​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ര​ട്ട​ക​ളാ​യ അ​ശ്വ​മി​ത്ര​യും ആ​ര്യ​മി​ത്ര​യും ചേ​ർ​ന്ന് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​സോ. സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ശ്വാ​സ് എ​സ്. വാ​വോ​ലി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​വും പ്രാ​യം കൂ​ടു​ത​ലു​മു​ള്ള ഇ​ര​ട്ട​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ര​ണ്ടു വ​യ​സ്സു​ള്ള പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ അ​ദ്വൈ​ത്, അ​ന്വൈ​ക്, പ​റ​വൂ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 78കാ​രാ​യ എം.​യു രാ​മ​ൻ, എം.​യു. കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ര​ട്ട​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മം മാ​ത്ര​മ​ല്ല യാ​ത്ര​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ര​ട്ട​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​വും ഉ​ന്ന​മ​ന​വും കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വി​ശ്വാ​സ് എ​സ്. വാ​വോ​ലി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

