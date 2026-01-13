Begin typing your search above and press return to search.
    LIFE
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 12:48 PM IST

    85കാരൻ 65കാരിക്ക് താലി ചാർത്തി; അപൂർവ വിവാഹത്തിന് വേദിയായി നടാൽ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം

    85കാരൻ 65കാരിക്ക് താലി ചാർത്തി; അപൂർവ വിവാഹത്തിന് വേദിയായി നടാൽ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം
    ചന്ദ്രനും രമയും

    എ​ട​ക്കാ​ട്: ന​ടാ​ൽ മ​ഹാ​വി​ഷ്ണു ക്ഷേ​ത്ര​മു​റ്റ​ത്ത് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ന​ട​ന്ന​ത് അ​പൂ​ർ​വ വി​വാ​ഹം. 85കാ​ര​നാ​യ വ​ട​ക്കേ​ച്ചാ​ലി​ൽ ച​ന്ദ്ര​നും 65കാ​രി​യാ​യ ആ​ഡൂ​ർ മേ​പ്പാ​ട് ര​മ​യും വ​ര​ണ​മാ​ല്യം ചാ​ർ​ത്തി പു​തു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ച​ന്ദ്ര​ൻ ര​മ​യു​ടെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് ന​ടാ​ൽ വാ​യ​ന​ശാ​ല​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​മ്പോ​ൾ ഇ​ള​യ​മ​ക​ൾ വ​ധൂ​വ​ര​ന്മാ​രു​ടെ കാ​ലു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ള​മൊ​ഴി​ച്ച് വ​ര​വേ​റ്റ​തോ​ടെ നി​ല​വി​ള​ക്കു​മാ​യി ഇ​രു​വ​രും വീ​ടി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു.

    ച​ന്ദ്ര​ന്റെ ഭാ​ര്യ ആ​റു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പാ​ണ് ഇ​വ​ർ പ​രി​ച​യ​ത്തി​ലാ​യ​ത്. ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഡൈ​മാ​സ്റ്റ​റാ​യി വി​ര​മി​ച്ച ടി.​വി. ച​ന്ദ്ര​ൻ ചാ​ല കോ​യ്യോ​ട് റോ​ഡി​ലെ ബാ​ഗ് നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്തു​വ​ര​വെ​യാ​ണ് ര​മ​യെ ക​ണ്ട​തും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട​തും. ഇ​വ​ർ ഒ​ന്നി​ച്ചു​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​ഞ്ചു മ​ക്ക​ളും പി​താ​വി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി.

    ഇ​ള​യ മ​ക​ളും ഭ​ർ​ത്താ​വും വി​വാ​ഹ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ച്ഛ​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ച​ന്ദ്ര​ന്റെ ആ​റു മ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ നേ​ര​ത്തേ മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​റ്റ് അ​ഞ്ചു പേ​രും വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യി കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം മാ​റി താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

