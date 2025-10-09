Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 9:33 AM IST

    മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട്​ പ്രവാസം; ഹംസ മദനി തെന്നല നാട്ടിലേക്ക്

    മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട്​ പ്രവാസം; ഹംസ മദനി തെന്നല നാട്ടിലേക്ക്
    അ​ബൂ​ദ​ബി: 33 വ​ര്‍ഷ​ക്കാ​ലം ഒ​രേ മ​സ്ജി​ദി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്ത്, അ​തേ പ​ള്ളി​യി​ല്‍ മ​ക​നെ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​ക്കി ഹം​സ മ​ദ​നി തെ​ന്ന​ല പ്ര​വാ​സ​ത്തോ​ട് വി​ട പ​റ​യു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ 35 വ​ര്‍ഷ​വും പ​ള്ളി​ക​ളി​ല്‍ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ലി. ഇ​തി​ല്‍, 33 വ​ര്‍ഷ​ക്കാ​ലം അ​ബൂ​ദ​ബി മു​ശ്‌​രി​ഫി​ലെ അ​ഹ്മ​ദ് ഹാ​ളി​ര്‍ മു​റൈ​ഖി പ​ള്ളി​യി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ന്‍ ഹം​സ മ​ദ​നി​ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. നാ​ട്ടി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ലം ദ​ര്‍സ് ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്ന​ത്.

    മു​ശ് രി​ഫി​ലെ പ​ള്ളി​യി​ല്‍ മ​ക​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​സ്ബു​ല്ല ശാ​മി​ല്‍ ഇ​ര്‍ഫാ​നി കാ​മി​ല്‍ സ​ഖാ​ഫി​യെ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​ക്കി​യാ​ണ് ഹം​സ മ​ദ​നി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. 1990 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 19നാ​ണ് ഹം​സ മ​ദ​നി യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ വി​മാ​ന​മി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു​വ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ല​വി​ല്‍ ഐ.​സി.​എ​ഫ് അ​ബൂ​ദ​ബി റീ​ജ​ന്‍ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, കാ​ര​ന്തൂ​ര്‍ മ​ര്‍ക​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, കു​ണ്ടൂ​ര്‍ അ​ഹ്ബാ​ബ് ഗൗ​സി​യ അ​ബൂ​ദ​ബി ഘ​ട​കം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, തെ​ന്ന​ല വെ​സ്റ്റ് ബ​സാ​ര്‍ എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ തെ​ന്ന​ല വെ​സ്റ്റ് ബ​സാ​ര്‍ കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്ന മാ​നു ഹാ​ജി​യു​ടെ മ​ക​നാ​യ ഹം​സ മ​ദ​നി 63 വ​യ​സ്സ് പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ്ര​വാ​സ​ത്തോ​ട് വി​ട​പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഹ​ജ്ജ് നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ച​തും നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ഉം​റ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ അ​മീ​റാ​കാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ട​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ണു​ന്നു.

    വീ​ട് നി​ര്‍മി​ച്ച​തും നാ​ല് മ​ക്ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച് ഉ​ന്ന​തി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ണ​ലി​ലാ​ണ്. കാ​ര​ന്തൂ​ര്‍ മ​ര്‍ക​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി ഘ​ട​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​പ​ഹാ​രം കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ മു​സ്‍ലി​യാ​ര്‍ ന​ല്‍കി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ​ഖാ​ഫി പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി, സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ന്‍വ​രി, മ​ര്‍സൂ​ക്ക് സ​അ​ദി, ഹം​സ അ​ഹ്‌​സ​നി, ഉ​സ്മാ​ന്‍ സ​ഖാ​ഫി തി​രു​വ​ത്ര, ഷാ​ഫി പ​ട്ടു​വം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് മു​റൂ​ര്‍, മു​ശ് രി​ഫ് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ള്‍, ഐ.​സി.​എ​ഫ് അ​ബൂ​ദ​ബി റീ​ജ​ന്‍, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി ഘ​ട​കം, ആ​ര്‍.​എ​സ്.​സി അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി ക​മ്മി​റ്റി എ​ന്നി​വ​ർ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ല്‍കി. തെ​ന്ന​ല​യി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ല്‍ പാ​ല​ക്ക​ണ്ണി​ല്‍ അ​ബ്ദു, നെ​ടു​വ​ണ്ണ മു​ത്തു, പി.​സി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

