Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 8:05 AM IST

    അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ പ്ര​വാ​സം; ആ​ത്മ​സം​തൃ​പ്തി​യി​ൽ ദാ​വൂ​ദ് ഉ​സ്താ​ദ് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു

    അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ പ്ര​വാ​സം; ആ​ത്മ​സം​തൃ​പ്തി​യി​ൽ ദാ​വൂ​ദ് ഉ​സ്താ​ദ് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു
    ദാ​വൂ​ദ് ഉ​സ്താ​ദും ഭാ​ര്യ ബ​സീ​റ അ​ഫ്‌​സ അ​ഞ്ജു​മും

    അ​ജ്മാ​ന്‍: ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​റി​യ പ​ങ്കും പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത്, അ​തും പ​ള്ളി​യി​ലെ ഇ​മാ​മ​ത്ത് ജോ​ലി... അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ പ്ര​വാ​സ​ത്തോ​ട് വി​ട പ​റ​യു​ക​യാ​ണ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി എ​ട​യൂ​ര്‍ വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മ​ക​ന്‍ ദാ​വൂ​ദ് ഉ​സ്താ​ദ്. 1976 തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്‌ അ​ദ്ദേ​ഹം ബോം​ബെ വ​ഴി യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ത്. മ​ദ്റ​സ അ​ധ്യാ​പ​കാ​നാ​യി​രു​ന്ന ദാ​വൂ​ദ് ഗ​ള്‍ഫി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ്​ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത്​ കേ​ര​ള പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഹൗ​സി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ​യു​ടെ പി​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​യ മൊ​യ്തീ​ന്‍കു​ട്ടി മാ​സ്റ്റ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യ വി​സ​യി​ലാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​ല്‍ ഐ​നി​ലെ ഫ്രൂ​ട്ട് മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ​ജോ​ലി. അ​വി​ടെ നി​ന്ന് തി​രൂ​ര്‍ക്കാ​ര​നാ​യ മൊ​യ്തീ​ന്‍റെ അ​ല്‍ അ​മീ​ന്‍ ബേ​ക്ക​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. ഇ​തി​നി​ടെ, അ​ജ്മാ​നി​ലെ മ​നാ​മ പ​ള്ളി ഇ​മാം മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ഒ​ഴി​വി​ലേ​ക്ക് ദാ​വൂ​ദി​നെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മൗ​ല​വി മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്തു. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം അ​വി​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട്​ അ​ജ്മാ​ന്‍ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​മീ​ന്‍ മു​ന്‍കൈ​യെ​ടു​ത്ത് സു​ബൈ​ഗ എ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ച്ച പു​തി​യ താ​മ​സ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ പ​ള്ളി​യി​ൽ ഇ​മാ​മാ​യി. ആ ​സ​മ​യ​ത്താ​ണ് സ​ഹ​ധ​ർ​മി​ണി​യെ ഉ​സ്താ​ദ് ഗ​ള്‍ഫി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    പ​ന്ത്ര​ണ്ട് വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം അ​വി​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്തു. മ​ക്ക​ള്‍ വ​ള​ർ​ന്ന​തോ​ടെ പ​ഠ​ന​വും മ​റ്റും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് അ​ജ്മാ​ന്‍ അ​ല്‍ ന​ഖീ​ലി​ലു​ള്ള പ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. പി​ന്നീ​ട്ട തു​ട​ര്‍ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ട​ക്ക് മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി. യു.​എ.​ഇ രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ് ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ്​ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ന് ഹ​സ്ത​ദാ​നം ചെ​യ്യാ​നും അ​ജ്മാ​ന്‍ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യോ​ട് അ​ടു​ത്ത് ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നും പ​ല മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള ഒ​രു​പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ആ​ളു​ക​ളു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് സൗ​ഭാ​ഗ്യ​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ക​രു​തു​ന്നു. ബ​സീ​റ അ​ഫ്‌​സ അ​ഞ്ജും ആ​ണ് ഭാ​ര്യ. ഫ​ർ​ഹ​ത്ത് ഹ​ഫ്സ ബീ​ഗം, ജൗ​ഹ​റ അ​ഞ്ജും, ലു​ലു ബ​സീ​റ, ജ​വാ​ദ് ദാ​വൂ​ദ്, ആ​യി​ഷ മ​ർ​ജാ​ന എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ക്ക​ള്‍.

