Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 8:40 AM IST

    അഭിനവ് ഉയരം താണ്ടും, ഇനി ഫൈബർ പോളിന്റെ കരുത്തിൽ മു​ള​കൊ​ണ്ട് പോ​ൾ​വാ​ൾ​ട്ടി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത താ​ര​ത്തി​ന് പോ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച് മ​ന്ത്രി ഒ.​ആ​ർ. കേ​ളു

    Abhinav,Climb,Fiber poles,Minister O.R. Kelu,Pole vault, പോൾ വാൾട്ട്, മന്ത്രി ഒ.ആർ.കേളു, അഭിനവ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന എം.​ആ​ർ.​എ​സ് കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ അ​ഭി​ന​വി​ന് മ​ന്ത്രി ഒ.​ആ​ർ. കേ​ളു ഫൈ​ബ​ർ പോ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ഇ​നി അ​ഭി​ന​വി​ന് മു​ള​കൊ​ണ്ട് പോ​ൾ​വാ​ൾ​ട്ടി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കേ​ണ്ട. ജി​ല്ല​ത​ല കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ മു​ള​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ത്സ​രി​ച്ച് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ എ.​എം. അ​ഭി​ന​വി​നാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന എം.​ആ​ർ.​എ​സ് കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ മ​ന്ത്രി ഒ.​ആ​ർ. കേ​ളു ഫൈ​ബ​ർ പോ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പോ​ൾ​വാ​ൾ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ഗ​വ. വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​ഭി​ന​വ് ജി​ല്ല കാ​യി​ക മേ​ള​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​ത്.

    സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത മു​ള ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 2.50 മീ​റ്റ​റാ​ണ് അ​ഭി​ന​വ് ചാ​ടി​യ​ത്. അ​ഭി​ന​വി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​ഞ്ഞ മ​ന്ത്രി ഫൈ​ബ​ർ പോ​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ മൊ​ത​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി കെ.​വി. സ​ജി​യാ​ണ് അ​ഭി​ന​വി​ന് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    2024ൽ ​ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക മേ​ള​യി​ൽ പോ​ൾ​വാ​ൾ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 2.20 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ ചാ​ടി​യ അ​ഭി​ന​വ് നാ​ലാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി അ​ഗ്ര​ഹാ​രം ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ മ​ണി-​ഉ​ഷ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ ഇ​ള​യ മ​ക​നാ​ണ്.

    TAGS:Sports NewsMinister O.R. KeluLife News
    News Summary - Abhinav will climb higher, now with the help of fiber poles, Minister O.R. Kelu will award a pole to the person who participated in the pole vault with a thorn.
