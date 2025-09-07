Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightരണ്ടുപതിറ്റാണ്ടായി...
    LIFE
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 1:45 PM IST

    രണ്ടുപതിറ്റാണ്ടായി മാവേലി വേഷത്തിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ

    text_fields
    bookmark_border
    abdul kadher
    cancel
    camera_alt

    മാ​വേ​ലി​യാ​യി അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ

    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: കു​ട​വ​യ​റും കൊ​മ്പ​ൻ മീ​ശ​യും മി​ന്നു​ന്ന രാ​ജ​കീ​യ വേ​ഷ​വും ശി​ര​സി​ൽ സ്വ​ർ​ണ കി​രീ​ട​വും കൈ​യി​ൽ ഓ​ല​ക്കു​ട​യു​മാ​യി ര​ണ്ടു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി മ​ണി ചെ​റു​തു​രു​ത്തി എ​ന്ന ക​ണ്ണ​ൻ​ചാ​ത്ത​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ (55) ഓ​ണ​ത്തി​ന് മാ​വേ​ലി​യാ​യി നാ​ടു​ചു​റ്റു​ന്നു.

    മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റു​മാ​യ മ​ണി​ക്ക് മാ​വേ​ലി​യാ​വു​ക എ​ന്നാ​ൽ ഹ​ര​മാ​ണ്. സി​നി​മ, ടെ​ലി​ഫി​ലിം, ആ​ൽ​ബം, പ​ര​സ്യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഇ​ദ്ദേ​ഹം പ​ക​ർ​ത്തി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    ഓ​ണം വ​ന്നാ​ൽ മാ​വേ​ലി ആ​യും ക്രി​സ്മ​സ് വ​ന്നാ​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് അ​പ്പൂ​പ്പ​നാ​യും ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ ക​ഥ​ക​ളി അ​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ആ​വ​ശ്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ക​ഥ​ക​ളി വേ​ഷം കെ​ട്ടാ​നും മ​ണി​ക്ക് നി​ര​വ​ധി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ണ​നാ​ളു​ക​ളി​ലാ​ണ് മ​ണി​ക്ക് തി​ര​ക്ക് കൂ​ടു​ക, പ​ല​യി​ട​ത്തു​നി​ന്നും മാ​വേ​ലി​യാ​കാ​ൻ ക്ഷ​ണ​മെ​ത്തും. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്നും മാ​വേ​ലി മ​ണി​യെ​ത്തേ​ടി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ത്താ​റു​ണ്ട്.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കെ​ട്ടി​യ വേ​ഷ​വും മാ​വേ​ലി​യു​ടേ​താ​ണ്. എ​ല്ലാ​ത്തി​നും ഭാ​ര്യ മൈ​മു​ന​യും മ​ക്ക​ൾ: മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​നീ​ബ്, ന​ജു​ബു​ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്.23 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ‘മാ​ധ്യ​മം’ ചെ​റു​തു​രു​ത്തി ലേ​ഖ​ക​നാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsMaveliLife storiesThrissur
    News Summary - Abdul Khader played the role of Maveli for two decades
    Similar News
    Next Story
    X