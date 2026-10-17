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    കാ​യ​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ക​രു​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ൻ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച് 75കാ​ര​ൻ

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    കാ​യ​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ക​രു​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ൻ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച് 75കാ​ര​ൻ
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    അ​രൂ​ക്കു​റ്റി: കു​ട​പു​റം കാ​യ​ലി​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് പോ​യ വ​യോ​ധി​ക​ൻ ഏ​ഴു മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ഇ​രു​ട്ടി​ലും പോ​ള​പ്പാ​യ​ലി​ലും കു​രു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന് ജീ​വ​ൻ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. അ​രൂ​ക്കു​റ്റി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 10ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ വ​ട​ക്കേ പീ​ടി​ക​പ​റ​മ്പി​ൽ 75കാ​ര​നാ​യ രാ​ജ​പ്പ​ൻ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് എ​ട്ടു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് കൈ​ത​പ്പു​ഴ കാ​യ​ലി​ലെ വെ​ട്ടു​ക​ട​വ് ഊ​ന്നി​പാ​ടി​ൽ വ​ല​യ​ഴി​ക്കാ​ൻ പോ​യ​ത്.

    ചെ​റു​വ​ള്ള​ത്തി​ൽ 15 വ​യ​സ്സു മു​ത​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് ഒ​റ്റ​ക്ക്​ പോ​യ ശീ​ല​മു​ണ്ട് രാ​ജ​പ്പ​ന്. കു​ത്തൊ​ഴു​ക്കും തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ പോ​ള​പ്പാ​യാ​ലും വ​ല​യ​ഴി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം വി​ഫ​ല​മാ​ക്കി. ഒ​ഴു​ക്കി​ലും പാ​യ​ൽ കു​രു​ക്കി​ലും ചെ​റു​വ​ള്ളം അ​രൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി.

    രാ​ത്രി 10 മ​ണി​യാ​യി​ട്ടും മീ​ൻ പി​ടി​ക്കാ​ൻ പോ​യ അ​ച്ഛ​നെ കാ​ണാ​തെ വീ​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​ർ വി​വ​രം പൊ​ലീ​സി​ലും അ​രൂ​ർ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സി​ലും അ​റി​യി​ച്ചു. നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഇ​രു​ക​ര​ക​ളി​ലും കാ​യ​ലി​ലും തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല.

    ഒ​ഴു​ക്കി​ൽ ഏ​റെ​ദൂ​രം കാ​യ​ലി​ൽ ഒ​ഴു​കി​യ ചെ​റു​വ​ള്ള​ത്തി​ൽ കാ​യ​ലോ​ര​ത്തെ ക​ണ്ട​ൽ​ചെ​ടി​യി​ൽ മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ച്ചു ത​ള​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ആ​ത്മ​ധൈ​ര്യം കൈ​വി​ട്ടി​ല്ല.

    എ​ത്ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ എ​ന്ന് ഓ​ർ​മ​യി​ല്ലാ​തെ രാ​വ് വെ​ളു​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​യ​ലി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടു. ഒ​ടു​വി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നു മ​ണി​യോ​ടെ സാ​വ​ധാ​നം തു​ഴ​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ക്ക​ൾ സു​ജാ​ത, ജ​യ​ന്തി എ​ന്നി​വ​ർ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ​പ്പ​ന്റെ കൂ​ടെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ക​ൾ ര​ഞ്ജി​നി​യും ഭ​ർ​ത്താ​വും പേ​ര​ക്കി​ടാ​വും വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - 75-year-old man dies after being trapped in the swamp
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