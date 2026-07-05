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    LIFE
    Posted On
    date_range 5 July 2026 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 5 July 2026 9:01 AM IST

    പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും... വയനാടിന്റെ അതിജീവനയാത്ര

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    പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും... വയനാടിന്റെ അതിജീവനയാത്ര
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    മ​റ​വി എ​ന്ന സി​ദ്ധൗ​ഷ​ധ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ന് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നാ​കി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​മ​റ​വി പോ​ലും തോ​റ്റു​പോ​കു​ന്ന അ​തി​വ​ന്യ​മാ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലു​ക​ൾ നെ​ഞ്ചി​ലൊ​തു​ക്കി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ണ്ട് വയ​നാ​ട്ടി​ൽ. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ മു​റി​വു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് അവർ പി​ച്ച​വെ​ച്ച് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​രു യാ​ത്ര...

    ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ ചു​ര​ത്തി​ൽ

    മ​ര​വി​ച്ച ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ ചു​രം ക​യ​റി​ത്തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ മ​ഴ ചെ​റു​താ​യി പൊ​ടി​യു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ കോ​ട​മ​ഞ്ഞ് അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി ബ​സി​ന്റെ ജ​നാ​ല​ച്ചി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ ചി​ത്രം തീ​ർ​ത്ത്, താ​ഴ്‌​വ​ര​യു​ടെ അ​ഗാ​ധ​ത​ക്കു മു​ക​ളി​ൽ സു​ഷു​പ്തി​യി​ൽ ല​യി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചൂ​ര​ൽ​മ​ല-​മു​ണ്ട​ക്കൈ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് യാ​ത്ര.

    മ​റ​വി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​രി​മ്പും മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത സാ​ധു ജീ​വി​യാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​നെ​ന്ന് അ​പ്പോ​ൾ വെ​റു​തെ തോ​ന്നി​പ്പോ​യി. മ​റ​വി ഒ​രു​മാ​ത്ര മാ​റി​നി​ന്നാ​ൽ, മ​ന​സ്സി​ൽ അ​തി​വ​ന്യ​മാ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രെ കാ​ണാ​നാ​ണ് ഈ ​യാ​ത്ര. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടോ മ​ന​സ്സ് പ​ല​ത​വ​ണ അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി പി​ട​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യു​ടെ ആ ​അ​ഗാ​ധ ഗ​ർ​ത്ത​ത്തി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ മ​നു​ഷ്യ​ർ അ​ന്ന് എ​ന്താ​യി​രി​ക്കാം അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക?

    മ​ല​യാ​ളി നെ​ഞ്ചോ​ടു​ ചേ​ർ​ത്ത വ​യ​നാ​ട്

    സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​വും സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യും സ​ഹ​ജീ​വി സ്നേ​ഹ​വു​മാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​നെ ഭൂ​മി​യി​ൽ അ​ന്യം​നി​ന്നു പോ​കാ​തെ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​പ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്ന​ല്ല, എ​ങ്കി​ലും പൊ​തു​വി​ൽ നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം നാം ​പ​ര​സ്പ​രം താ​ങ്ങാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലും സ്ഥി​തി വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ നി​ർ​ദ​യ​മാ​യ ഇ​ട​ച്ചി​ലി​ൽ ജീ​വി​ത​വും ജീ​വ​നും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട മ​നു​ഷ്യ​രെ നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച​ത് ഈ ​നാ​ടാ​യി​രു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യാ​ണ് അ​വി​ടെ ക​ണ്ട​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ആ ​സാ​ന്ത്വ​ന സ്പ​ർ​ശ​മാ​ണ് ആ ​മ​നു​ഷ്യ​രെ ജീ​വി​ത​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ റ​ദ്ദു​ചെ​യ്ത ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ പൂ​ജ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണ്ടും തു​ട​ങ്ങി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്; പ​ണ​മാ​യും വീ​ടാ​യും ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്ത​ലാ​യു​മെ​ല്ലാം. എ​ന്നി​ട്ടും നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പ​ഴ​യ താ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​ൻ ആ ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ല്ലാ​തെ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലി​ലൂ​ടെ​യും സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും അ​വ​ർ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ താ​ളം ക​ണ്ടെ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു വീ​ട് എ​ന്ന മ​ഹാ​സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​വ​ന്ന സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ക​വും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ന​പ്പു​റം അ​വ​രു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ച്ച ഒ​രു സം​ഘ​ട​ന, ആ ​ദുഃ​ഖ​പൂ​രി​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഒ​രു തു​രു​ത്താ​ക്കി മാ​റ്റി. അ​വ​രു​ടെ പേ​ര് ‘പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ’.

    കൃ​ത്യ​ത​യാ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ ഡേ​റ്റ

    സാ​വ​കാ​ശ​മു​ള്ള​തും എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള​തു​മാ​യ ഒ​രു അ​തി​ജീ​വ​ന​മാ​ണ് പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചൂ​ര​ൽ​മ​ല​യി​ൽ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ദു​ര​ന്തം സം​ഭ​വി​ച്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം അ​വ​ർ മു​ണ്ട​ക്കൈ​യി​ലും ചൂ​ര​ൽ​മ​ല​യി​ലും പൂ​ർ​ണ​തോ​തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​രാ​യി. ദു​ര​ന്ത​മു​ഖ​ത്ത് വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രാ​യി മാ​റി​യ അ​വ​ർ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ ഡേ​റ്റ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ഴും ആ ​ഡേ​റ്റ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചും സ​മ​ഗ്ര​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​മി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​വ​ർ. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​രെ ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നാ​യി ഈ ​ഡേ​റ്റ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വെ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴം വ്യ​ക്ത​മാ​കും. ദു​ര​ന്ത​മു​ഖ​ത്ത് ഒ​രു എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും കൃ​ത്യ​വും ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണി​ത്.

    പ​തി​വു​ക​ൾ തെ​റ്റി​ച്ച പു​ന​ര​ധി​വാ​സം

    പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നു​ശേ​ഷം എ​ന്തു​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ല​പ്പോ​ഴും കൃ​ത്യ​മാ​യ ധാ​ര​ണ​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​റി​ല്ല. ഏ​റി​യാ​ൽ ‘ഒ​രു വീ​ട്’ എ​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​തു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​പ​തി​വു​ക​ളെ​യൊ​ക്കെ ചൂ​ര​ൽ​മ​ല​യി​ലും മു​ണ്ട​ക്കൈ​യി​ലും പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ തി​രു​ത്തി​ക്കു​റി​ച്ചു.

    ഭ​വ​നം, തൊ​ഴി​ൽ, ഉ​പ​ജീ​വ​നം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഒ​രു പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് അ​വ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സാ​യി​രു​ന്ന ക​ട​ക​ളും വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​നം മു​ട്ടി​പ്പോ​യ​വ​രെ​യാ​ണ് പീ​പ്പി​ൾ​സ് ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച​ത്.

    ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് എ​ത്ര രൂ​പ​യു​ടെ കു​റ​വു​ണ്ടെ​ന്ന് നോ​ക്കി അ​ത് ന​ൽ​കി​യും, അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യും പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ അ​വ​രു​ടെ ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു. അ​തി​നു​പു​റ​മെ, വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ൽ​ദാ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് തൊ​ഴി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും വ​ലി​യൊ​രു ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ജോ​ലി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ചാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​രു ജ​ന​ത പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച, ഏ​തൊ​രു മ​നു​ഷ്യ​നും ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ശ ചെ​റു​താ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ‘വ​യ​നാ​രോ​മ’​യു​ടെ സ്റ്റാ​ൾ

    എ​റൈ​സ് ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്സ്: പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ ത​യ്യ​ൽ​ത്തു​മ്പു​ക​ൾ

    മേ​പ്പാ​ടി​യി​ലെ ഒ​രു പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം നി​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘എ​റൈ​സ് ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്സി’​ലേ​ക്ക് ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും മു​മ്പു​ത​ന്നെ പ​വ​ർ മെ​ഷീ​നു​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കേ​ൾ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. പു​റ​ത്ത് മ​ഴ പെ​യ്യാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റി​ച്ചെ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്.

    ഏ​റ്റ​വും മു​ന്നി​ലെ മെ​ഷീ​നി​ൽ ഇ​രു​ന്ന റെ​യ്ഹാ​ന​ത്ത് ഞ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട് അ​ടു​ത്തേ​ക്കു​വ​ന്നു. ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തെ ധീ​ര​മാ​യി നേ​രി​ടു​ന്ന റെ​യ്ഹാ​ന​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ ഞാ​ൻ ഭീ​തി വാ​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കി, പ​ക്ഷേ അ​വി​ടെ തി​ക​ഞ്ഞ ശാ​ന്ത​ത​യാ​യി​രു​ന്നു. 23 പേ​രാ​ണ് എ​റൈ​സ് ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്സി​ന്റെ ഉ​ട​മ​ക​ൾ. അ​വ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും!

    സ്വ​യം​തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ന്തം സ്ഥാ​പ​നം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​യ​ത് പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നാ​ണ്. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ​സ്ത്ര​നി​ർ​മാ​ണം അ​റി​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ​ഠി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന്, പ്ര​മു​ഖ വ​സ്ത്ര നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ‘പോ​പ്പീ​സ്’ പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ഈ ​ഉ​ദാ​ത്ത​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള 23 പേ​ർ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശീ​ല​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പോ​പ്പീ​സി​ന്റെ ഒ​രു പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും വ​സ്ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ളും അ​വ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ‘ചൂ​ര​ൽ​മ​ല​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കേ​ട്ട​റി​ഞ്ഞ് സ്ഥ​ലം കാ​ണാ​ൻ ആ​ൾ​ക്കാ​രൊ​ക്കെ എ​ത്തി ഞ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ഒ​ന്ന് പ​ച്ച​പി​ടി​ച്ചു​വ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​ന്ന് കാ​ലി​ൽ ഒ​രു ചെ​രി​പ്പ് പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ ഓ​ടി​വ​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാം ന​ൽ​കി​യ​ത് ഈ ​നാ​ട്ടു​കാ​രാ​ണ്...’ റെ​യ്ഹാ​ന​ത്ത് സ്വ​ന്തം നാ​ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ഇ​വി​ടെ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ഒ​രു കു​ടും​ബ​മാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നും, അ​താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സം.’

    ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളെ മാ​ത്രം വെ​ച്ച് ഈ ​യൂ​നി​റ്റി​ന് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​റ​വേ​റ്റാ​നാ​കി​ല്ല. കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ ജോ​ലി​ക്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ കൂ​ട്ടു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം. അ​തി​നി​ട​യി​ലെ​പ്പോ​ഴോ, ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സം​സാ​രം വീ​ണ്ടും ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​ലേ​ക്കു​ത​ന്നെ എ​ത്തി. ‘ന​ല്ലൊ​രു മ​ഴ പെ​യ്താ​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ക്കെ ഇ​പ്പോ​ഴും പേ​ടി​യാ​ണ്. മ​ക്ക​ൾ പ​റ​യും: ഉ​മ്മാ, ന​മ്മു​ടെ വീ​ട് ഇ​നി മ​ല​യു​ടെ ചു​വ​ട്ടി​ലും വേ​ണ്ട, പു​ഴ​യു​ടെ അ​ടു​ത്തും വേ​ണ്ടെ​ന്ന്...’ റെ​യ്ഹാ​ന​ത്ത് അ​ത് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ആ ​ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ടാ​കം കെ​ട്ടി​നി​ന്നു. പ​ക്ഷേ, അ​തൊ​രി​ക്ക​ലും പു​റ​ത്തേ​ക്ക് തു​ളു​മ്പി​വീ​ണി​ല്ല.

    വ​യ​നാ​രോ​മ: നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ നാ​ൽ​ക്ക​വ​ല​യി​ലെ സു​ഗ​ന്ധം

    ദു​ര​ന്ത​പൂ​ർ​വ ചൂ​ര​ൽ​മ​ല​യു​ടെ ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ ചെ​ന്നാ​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു സ്റ്റാ​ൾ കാ​ണാം. അ​തി​നു​മു​മ്പേ ത​ന്നെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ക്ക് ആ ​സ്റ്റാ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സു​ഗ​ന്ധം വ​ലി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. 17 വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​മാ​യ ‘വ​യ​നാ​രോ​മ’​യു​ടെ സ്റ്റാ​ളാ​ണ​ത്. പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​റ്റൊ​രു മി​ക​ച്ച സം​രം​ഭം.

    ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യേ​റി​യ വ​യ​നാ​ട​ൻ ചാ​യ​പ്പൊ​ടി​യും കാ​പ്പി​പ്പൊ​ടി​യും മ​സാ​ല​ച്ചാ​യ​യും ഏ​ല​വും ചു​ക്കു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നും നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വാ​ങ്ങാം. പ്ര​കൃ​തി ക​ടി​ച്ചു​കു​ട​ഞ്ഞ ചൂ​ര​ൽ​മ​ല അ​ങ്ങാ​ടി​യും, പെ​രു​വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലി​നെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച ആ​ൽ​മ​ര​വും, ബെ​യ്‌​ലി പാ​ല​വും കാ​ണാ​ൻ വ​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ. വ​യ​നാ​ട​ൻ കു​ന്നു​ക​ളു​ടെ സു​ഗ​ന്ധം പേ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ ​ക​ട​യി​ൽ അ​സൂ​റ​യും മ​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​പ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ‘ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു ചോ​ദ്യം, അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ പാ​ത​യി​ലു​ള്ള​വ​രോ​ട് ഞ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട് കൂ​ടെ എ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്ന നി​റ​ഞ്ഞൊ​രു പു​ഞ്ചി​രി... അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചാ​യ​പ്പൊ​ടി​യോ ഗ്രീ​ൻ ടീ​യോ വാ​ങ്ങി​ച്ച് അ​വ​ർ പോ​കും...’ അ​സൂ​റ​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ മു​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് കു​റ​ച്ചു​കാ​ല​മേ ആ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ങ്കി​ലും മോ​ശ​മ​ല്ലാ​ത്ത ക​ച്ച​വ​ടം ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​സൂ​റ പ​റ​യു​ന്നു. നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ ആ ​നാ​ൽ​ക്ക​വ​ല​യി​ൽ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു തു​രു​ത്താ​യി തോ​ന്നി വ​യ​നാ​രോ​മ​യു​ടെ ആ ​കി​യോ​സ്ക്.

    ചൂ​ര​ൽ​മ​ല​ക്കു​പു​റ​മെ ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ലും വ​യ​നാ​രോ​മ സ്റ്റാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രൈ​സ് വാ​ട്ട​ർ ഹൗ​സ് കൂ​പ്പേ​ഴ്സ് (PwC) എ​ന്ന ആ​ഗോ​ള ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സി.​എ​സ്.​ആ​ർ (CSR) ഫ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ന​ട്ടെ​ല്ല്. അ​വ​ർ ത​ന്നെ ന​ൽ​കു​ന്ന സെ​യി​ൽ​സി​ലെ​യും മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്ങി​ലെ​യും പ​രി​ശീ​ല​നം ഈ ​വ​നി​ത​ക​ളെ മി​ക​ച്ച ബി​സി​ന​സു​കാ​രാ​ക്കാ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണ്. പൊ​ടി​ക്കാ​നും ഉ​ണ​ക്കാ​നും പാ​ക്കി​ങ്ങി​നു​മു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രു കൊ​ച്ച് ഫാ​ക്ട​റി​യും വ​യ​നാ​രോ​മ​ക്കു​ണ്ട്. സം​രം​ഭം തു​ട​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ത്ത് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യ​ല്ല പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഇ​വി​ടെ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്റെ ദൈ​നം​ദി​ന ന​ട​ത്തി​പ്പി​നു​വേ​ണ്ട മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യും അ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ച്ചും അ​വ​ർ എ​പ്പോ​ഴും കൂ​ടെ​ത്ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്.

    സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ​മ​സോ​ൺ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലും വ​യ​നാ​രോ​മ​യു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ശേ​ഖ​രി​ച്ച് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റാ​യ നീ​തു​വി​നോ​ട് ‘ഇ​നി​യെ​ന്താ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്’ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​രു നി​മി​ഷം അ​വ​ർ മൗ​നി​യാ​യി. പി​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘ഇ​വി​ടെ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്; ഞ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ഞ്ഞു​പോ​യ ചി​രി​കൂ​ടി തി​രി​കെ​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​ന്റെ മാ​ന്ത്രി​ക മ​രു​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​റി​വു​ക​ളെ​ല്ലാം പ​തി​യെ ഉ​ണ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്...’ ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ത്ത് മു​ന്നോ​ട്ടു​ന​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ ​ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ചി​രി​ക​ൾ മ​ട​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​കും.

    ഞ​ങ്ങ​ളി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ നീ​തു​വും അ​സൂ​റ​യും മ​റ്റ് ആ​റു​പേ​രും വീ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​നാ​യി ഫാ​ക്ട​റി​യു​ടെ ഷ​ട്ട​റ​ട​ച്ചു. അ​വ​രെ​യും കാ​ത്ത് ഒ​രു ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ അ​വി​ടെ കി​ട​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഴ​യു​ടെ സീ​ൽ​ക്കാ​രം ദൂ​രെ നി​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​രു​ട്ടു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് അ​വ​ർ​ക്ക് ചൂ​ര​ൽ​മ​ല​യി​ലെ​ത്ത​ണം; ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​രി​ച്ച് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കും.

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    TAGS:LandslidesurvivallivelihoodtraumaMundakkaichooralmalaEmpathy
    News Summary - scars of the landslide victims as the journey to Chooralmala and Mundakkai
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