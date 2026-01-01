Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ടൂറിസം മേഖലയിൽ കുതിപ്പ്: സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ്

    ഈ വർഷം ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹോട്ടൽ മുറികളുടെ എണ്ണം 97 ലക്ഷത്തിലെത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ച​രി​ത്ര നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി 2025 വി​ട​പ​റ​യു​ന്നു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യം ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്ക് കൈ​വ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഈ ​വ​ർ​ഷം ബു​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ഹോ​ട്ട​ൽ മു​റി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 97 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും

    ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഐ​മ​ൻ അ​ൽ ഖു​ദ്‌​വ ഖ​ത്ത​ർ റേ​ഡി​യോ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. "2025 ന​വം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 97 ല​ക്ഷം ഹോ​ട്ട​ൽ ബു​ക്കി​ങ്ങു​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത് -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 44 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യും ഡി​സം​ബ​റി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും ഹോ​ട്ട​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ല്ലാ റെ​ക്കോ​ർ​ഡു​ക​ളും ത​ക​ർ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഫോ​ർ​മു​ല 1 ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രീ, ​ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി കാ​യി​ക -സാം​സ്കാ​രി​ക -വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്ന ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സം ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി​യാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ലെ വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. 2021ലെ ​ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ ആ​റ് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം കാ​ണി​ക​ളാ​ണ് എ​ത്തി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ, 2025 ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 18 വ​രെ ന​ട​ന്ന അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് 12 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം കാ​ണി​ക​ൾ എ​ത്തി. ഇ​ത് മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​ക​മാ​ണ്.

    ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​നു ശേ​ഷ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ കാ​യി​ക​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വി​പു​ല​മാ​യ ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ടൂ​റി​സം വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കു​ന്നു. 2025-ലെ ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത ന​ൽ​കും.

