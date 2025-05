cancel By ബീന അനിത എവിടേക്ക് യാത്ര പോകണം എന്നതാണല്ലോ പ്രാഥമികമായി ഉറപ്പിക്കേണ്ടത്. ഏറെക്കാലമായി മോഹിപ്പിക്കുന്നൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽനിന്ന് കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ കടൽ കടന്നുപോകേണ്ട ദൂരത്തിലാകാം. ആ യാത്രാസ്ഥാനം കൺനിറയെ കാണണം എന്ന മോഹം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുക തന്നെ. യാത്ര എങ്ങനെ പോകണം എന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം. ഒറ്റക്ക്, കുടുംബമൊത്ത്, സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ യാത്രാസംഘങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരും. മിക്കപ്പോഴും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലും യാത്രാ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളെക്കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും. ലക്ഷ്യം അന്തിമമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യാത്ര എങ്ങനെയാകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. യാത്രയുടെ എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും സ്വയം ചെയ്യുകയാണോ ഏതെങ്കിലും ട്രാവൽ ഏജന്‍റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഏൽപിക്കുന്നോ എന്നതുൾപ്പെടെ ഇതിനിടയിൽ തീരുമാനിക്കണം. സ്വയം യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസ്ക് ഘടകങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഏജൻസികൾ ആകുമ്പോൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ഭാരമില്ലാതെ യാത്രക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യാം എന്നതാണ് വ്യത്യാസം. യാത്രാ പാക്കേജുകൾ ജനപ്രിയ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഏജൻസികൾ മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയ യാത്രാ പാക്കേജുകൾ ഇന്ന് യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാണ്. താൽപര്യവും ഇഷ്ടവുമനുസരിച്ച് ‘കസ്റ്റം’ പാക്കേജുകളും പ്രത്യേകം ഒരുക്കാവുന്നതാണ്. ബജറ്റും ആവശ്യങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് ഇത്തരം പാക്കേജുകൾ അന്തിമമാകുന്നത്. സന്ദർശിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഫിക്സഡ് പാക്കേജ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾതന്നെ ചാടിക്കയറി കൈകൊടുക്കരുത്. ഏജൻസി നൽകുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും തങ്ങൾക്ക് ചേരുന്നതാണോ എന്നും ആദ്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം. യാത്രാ സൗകര്യം, താമസം, ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം അനുയോജ്യമായതാണോ എന്നതുൾപ്പെടെ ഉറപ്പുവരുത്തണം. നിബന്ധനകളും നിർദേശങ്ങളും ആദ്യംതന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നീടുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. ഏജൻസിയുടെ മുൻകാല ചരിത്രമറിയാൻ റിവ്യൂ ഉൾപ്പെടെ വായിച്ച് ചെറിയൊരു അന്വേഷണവുമാകാം. പലരും സമൂഹ മാധ‍്യമ പേജുകൾ ടാഗ് ചെയ്ത് യാത്രാ അനുഭവം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരുമായി വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കാം. ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് പാക്കേജ് ടൂർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നിലധികം ഏജൻസികളുടെ പാക്കേജുകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാം. മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് അവിശ്വസനീയ രീതിയിൽ തുക കുറച്ച് പാക്കേജുകൾ നൽകുമ്പോൾ വിശദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പരിശോധന മറക്കേണ്ട. യാത്ര കസ്റ്റം പാക്കേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിശദമായ ആശയവിനിമയം നടത്തണം. പ്രത്യേകിച്ച് ബജറ്റ്, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ എല്ലാം വ്യക്തമായി ഏജൻസിയെ ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കണം. യാത്ര സംഘത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും താൽപര്യം അന്വേഷിച്ചു പൊതു സ്വീകാര്യമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഏജന്‍റിനെ അറിയിക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രായം, ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഉൾപ്പെടെ പരിഗണിക്കണം. യാത്ര പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാനോ പോകാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സ്ഥിരം സന്ദർശകർ പരിഗണിക്കാത്ത ചെറിയൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽപോലും അത് നേരത്തേ പറയണം. സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ പ്രയാസമാകും. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളും നേരത്തേ അറിയിക്കാം. യാത്ര പ്ലാൻ തയാറായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യവസാനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. സ്വയം യാത്രാ പ്ലാൻ തയാറാക്കുന്നവർ എല്ലാ കാര്യവും പരിഗണിക്കാൻ മറക്കരുത്. യാത്രാ ദിവസങ്ങൾ എത്ര, അംഗങ്ങൾ ആരെല്ലാം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. യാത്രക്ക് എത്ര ദിവസം വേണ്ടിവരും, പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്ര സമയം ചെലവഴിക്കണം എന്നതൊക്കെ കണക്കാക്കി വേണം യാത്രാ ദിനങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടാൻ. ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രായം പരിഗണിച്ച് വേണം ഇറ്റിനറി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന യാത്ര സൗകര്യങ്ങൾ, കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ, ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഇവയെല്ലാം പരിഗണിക്കണം. യാത്ര ടിക്കറ്റുകൾ, ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാം കൃത്യമായി മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണം. Booking.com, Airbnb, Tripit, Google travel, makeMyTrip, Goibibo, Yatra എന്നിങ്ങനെ ട്രിപ് പ്ലാനിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ആപ്പുകളും വെബ്സൈറ്റുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

വിദേശയാത്രക്ക് മുമ്പ് ● ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ അനുമതി തേടിയിരിക്കണം. ● പാസ്പോർട്ട് കാലാവധി ആവശ്യത്തിന് ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ● വിസ നടപടിക്രമങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഓൺ അറൈവൽ വിസ ആയിരിക്കും. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസ ആവശ്യമില്ലാത്ത നിരവധി രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സെർച്ചിലൂടെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം. ഓൺ അറൈവൽ വിസക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി നേരത്തേ അപേക്ഷ നൽകി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാം. എയർപോർട്ടിലെ നീണ്ട ക്യൂ ഒഴിവാക്കാം. ● പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഓൺലൈൻ മാപ്പിലൂടെ നേരത്തേ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. പ്രാദേശിക പ്രത്യേകതകൾ, ഫെസ്റ്റിവലുകൾ, ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങൾ, യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ, ക്രൈം സാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെ നോക്കണം. ● ഒരു റസ്റ്റാറന്‍റിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചെലവ് പോലും ഇന്ന് ഗൂഗിൾ റിവ്യൂ പോലുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ വഴി ലഭ്യമാണ്. ബജറ്റ് തയാറാക്കുമ്പോൾ അവയെല്ലാം പരിഗണിക്കണം. ● ഏറ്റവും പ്രധാനം കാലാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണെന്നും സമയമാണെന്നും ഉള്ള അറിവിൽ കുറച്ച് കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി പോകുകയല്ല, പോകുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം തണുപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിന് അനുസരിച്ച് എത്ര ലെയർ വസ്ത്രം വേണമെന്നും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, യാത്രാ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാം എന്നതുൾപ്പെടെ മനസ്സിലാക്കണം. ● ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ● ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണം. ● വിമാന ടിക്കറ്റ് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭിക്കാൻ Skyscanner പോലുള്ള ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ● താമസസൗകര്യം ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സമീപത്ത് ആകുന്നതാണ് നല്ലത്. യാത്രക്ക് കൂടുതൽ പണം, സമയം ചെലവാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. ചിലയിടങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമയ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ● ഗൈഡ്, വാഹനം റെന്‍റിന് ലഭിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ സൗകര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാം. ● ചില ഹോട്ടലുകൾ മുൻകൂട്ടി മുഴുവൻ പണം അടക്കാതെ തന്നെ ബുക്കിങ് സൗകര്യം നൽകാറുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ ഹോട്ടൽതന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യാം. ● ചില ഹോട്ടലുകളിൽ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിബന്ധനയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. റൂമിൽ അനുവദിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചശേഷം ബുക്ക് ചെയ്യണം. ● ഓൺലൈനായി താമസ സൗകര്യം ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകൾ ഈ രംഗത്തുണ്ട്. ബുക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് എത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതി വരാം. റിവ്യൂ കൃത്യമായി വായിക്കണം. മികച്ച റേറ്റിങ് ഉള്ളത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ● വിദേശ ആവശ്യത്തിന് ക്രെഡിറ്റ്/ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളുടെ ഇന്‍റർനാഷനൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൺ ആക്കിയിടണം. തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ആക്കുകയും വേണം. ● വിദേശത്ത് ലഭിക്കുന്ന ബാങ്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ബാങ്കുകളുടെ വെബ്സൈറ്റും ആപ്പും വഴി മനസ്സിലാക്കാം. ● വിദേശത്ത് നാട്ടിലെ മൊബൈൽ സിം ഉപയോഗിക്കാൻ റോമിങ് റീചാർജ് ചെയ്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നമ്പറിൽ ഒ.ടി.പി മെസേജ് പോലുള്ളവ ലഭിക്കാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ്. ● മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ യാത്രാദിവസങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും മരുന്ന് കരുതുക. ഒപ്പം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ സൂക്ഷിക്കുക. ● വിദേശ സിം എയർപോർട്ടിലെ കൗണ്ടറുകളിൽ വാങ്ങാനാകും. നേരത്തേ Klook പോലുള്ള ആപ് ഉപയോഗിച്ച് സിം ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇടാം. സ്ഥലത്ത് എത്തി എളുപ്പത്തിൽ വാങ്ങാം. യാത്ര ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ● ഇന്ത്യക്കുള്ളിലെ യാത്രക്ക് ട്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തേ ബുക്ക് ചെയ്യാം. ● സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തെല്ലാം നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് പലയിടത്തും നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. ● പനി, തലവേദനപോലുള്ള സാധാരണ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരുന്നുകളും മറ്റും അടങ്ങിയ എമർജൻസി കിറ്റ് കരുതുക. ● കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കുറച്ച് മാത്രം വസ്ത്രങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത്, ലൈറ്റ് ലഗേജ് മാത്രം കൈയിൽ കരുതാം. ● ആഭരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. പണം കൂടുതൽ കൈയിൽ കരുതേണ്ട. ● സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പ്രാദേശിക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. പണം ലാഭിക്കാനും യാത്ര പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ അടുത്തറിയാനും സഹായിക്കും. ● വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ● അലർജി പ്രശ്നമുള്ളവർ പുതിയ ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ● അപരിചിത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒറ്റക്ക് പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, തെരുവുകൾ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക. ● പ്രാദേശിക ആളുകളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നത് യാത്ര കൂടുതൽ ഹൃദ്യമാക്കും. അപ്പോഴും അപകടസാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കാണണം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തരുത്. Show Full Article

News Summary -

Things to keep in mind when traveling with family and friends