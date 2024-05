കുടുംബകാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് അറിയാം

താഴെ കൊടുത്ത ഓരോ ചോദ്യത്തിനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ മറുപടി ഒരു കടലാസിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക. ‘ഉണ്ട്’ എന്നാണെങ്കിൽ ‘YES’ എന്നും, ‘ഇല്ല’ എന്നാണെങ്കിൽ ‘NO’ എന്നും അടയാളപ്പെടുത്തുക. കുട്ടികൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മുതിർന്നവർ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച ശേഷം മേൽപറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാം...

മാതാപിതാക്കളോട്

● നിങ്ങൾ കുട്ടികളുമായി തുറന്നു സംസാരിക്കാറുണ്ടോ?

● എന്തും തുറന്നുപറയാൻ സാധിക്കുന്ന സ്പേസ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

● കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ക്ഷമയോടെ മുഴുവനായി കേട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ?

● കുട്ടികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വികാരങ്ങളെ, അത് എന്തായിരുന്നാലും (ഉദാ: ദേഷ്യം, സങ്കടം, അസൂയ) അവ മനസ്സിലാക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ അവഗണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടോ?

● കുട്ടികളുമായി ചേർന്ന് ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ഭാഗമാകാറുണ്ടോ? (ഉദാ: വാഹനം കഴുകൽ, വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കൽ)

● നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ എത്ര ചെറിയ പരിശ്രമത്തിനും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ?

● നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ക്ഷമാപൂർവം വാഹനം ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ?

● കുടുംബത്തിലെ ജോലികൾ പങ്കിട്ടു ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ?

● കുടുംബത്തോടൊപ്പം ക്വാളിറ്റി ടൈം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകാറുണ്ടോ?

● വീട്ടിൽ നിങ്ങൾമൂലം ക്ഷുഭിതനായി ഇരിക്കുന്നയാളോട് ക്ഷമ പറയാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ?

● കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ നിയമങ്ങളും പരിധികളും (boundaries) കുട്ടികളോടും മറ്റു മുതിർന്നവരോടും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചശേഷം തീരുമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ?

● കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ (വ്യക്തിപരമായും പ്രഫഷനലായും) പിന്തുണക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടോ?

● ഏറക്കുറെ സ്ഥിരമായ ഒരുദിനചര്യ (routine) നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? (ഉദാ: ഒരുമിച്ചുള്ള ജോലികൾ, ഭക്ഷണം പങ്കിടൽ, പഠനസമയം)

● വർത്തമാന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളുമായി പ്രായാനുസരണം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ? കുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം ക്ഷമാപൂർവം കേൾക്കാറുണ്ടോ?

● വീട്ടിൽ മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നു സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ടോ?

● ഒരു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധനെയോ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെയോ കാണുന്നതും സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതും നോർമലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ?

YES: 12 or more -very good

YES: 6 to 11 -good

YES: Less than 5 -can improve





കുട്ടികളോട്

● നിങ്ങളുടെ സങ്കടം, ദേഷ്യം എന്നിവ വീട്ടിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ടോ?

● വീട്ടിൽ എന്തും തുറന്നുസംസാരിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ?

● മാതാപിതാക്കളോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? ഉദാ: നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടവിഭവം പാകം ചെയ്തു തന്ന അമ്മ/അച്ഛനോട് നന്ദി പറയാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ?

● സ്കൂളിലോ മറ്റു കളിസ്ഥലങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസമോ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ ധൈര്യ​െപ്പടാറുണ്ടോ? (ഉദാ: ആരെങ്കിലും നിരന്തരം കളിയാക്കൽ, ഉപദ്രവിക്കൽ)

● വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കളെ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്ത് സഹായിക്കാറുണ്ടോ? (ഉദാ: പാത്രങ്ങൾ കഴുകുക, ടേബ്ൾ വൃത്തിയാക്കുക, ചെടികൾക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കുക)

● ഒരുദിവസം 7-8 മണിക്കൂർ വരെ ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താറുണ്ടോ?

● കഴിവതും വീട്ടിൽതന്നെ പാകം ചെയ്ത ആഹാരം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ?

● കൂടപ്പിറപ്പുകളോട് വഴക്കിട്ടാൽ ക്ഷമ പറയാറുണ്ടോ?

● സ്ക്രീൻ ടൈം മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നതുപോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ?

● വീട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ (rules) പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ? (ഉദാ: പുറത്തുപോയി കളിക്കാൻ അനുവദിച്ച സമയം, പഠനസമയം, പണം ചെലവാക്കുന്നതിലെ പരിധി, മറ്റു പരിധികൾ)

● നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അപ്പോൾതന്നെ നിറവേറ്റാൻ മുതിർന്നവർക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ടോ?

YES: 9 or more -very good

YES: 4 to 8 -good

YES: Less than 4 -can improve