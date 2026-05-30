Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമുഖ്യമന്ത്രിയെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 May 2026 5:45 PM IST
    Updated On
    date_range 30 May 2026 5:45 PM IST

    മുഖ്യമന്ത്രിയെ അഭിനന്ദിച്ച് എം.എ. യൂസഫലി; വി.ഡി. സതീശനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    മുഖ്യമന്ത്രിയെ അഭിനന്ദിച്ച് എം.എ. യൂസഫലി; വി.ഡി. സതീശനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ വി.ഡി സതീശനെ അഭിനന്ദിച്ച് നോർക്ക റൂട്ട്സ് വൈസ് ചെയർമാനും ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ എം.എ. യൂസഫലി. തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു യൂസഫലി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

    കേരളത്തിന്റെ പൊതുവായ വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതോടൊപ്പം വി.ഡി. സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിന് പ്രവാസി ക്ഷേമം കൂടുതലായി ഉറപ്പ് വരുത്താനും കഴിയട്ടെയെന്നും യൂസഫലി ആശംസിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala chief ministerMA Yusuff AliVD Satheesan
    News Summary - Yusuff Ali Congratulates VD Satheesan
    Similar News
    Next Story
    X