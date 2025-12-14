Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    14 Dec 2025 12:06 AM IST
    14 Dec 2025 12:06 PM IST

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫലം ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷയെന്ന് യൂഹാനോൻ മാർ മിലിത്തിയോസ്

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫലം ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷയെന്ന് യൂഹാനോൻ മാർ മിലിത്തിയോസ്
    കോഴിക്കോട്: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫലത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ തൃശൂർ ഭദ്രാസന മെത്രാപോലീത്ത യൂഹാനോൻ മാർ മിലിത്തിയോസ്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫലം ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷയെന്ന് യൂഹാനോൻ മാർ മിലിത്തിയോസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ധാർഷ്ട്യത്തിന്‍റെയും ഏകപക്ഷീയതയുടെയും നിഷേധമെന്നും അദ്ദേഹം എഫ്.ബി പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    യൂഹാനോൻ മാർ മിലിത്തിയോസിന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

    തദ്ദേശീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ ഫലം ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷ. ധാർഷ്ട്യത്തിന്റെയും ഏകപക്ഷീയതയുടെയും നിഷേധം 👏👌 ചെറിയൊരു ഖേദവും

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ മു​ത​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ വ​രെ ഇ​ട​തു​കോ​ട്ട​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞാണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ സെ​മി​ ഫൈ​ന​ൽ എ​ന്ന്​ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച്​ ജ​ന​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ വ​ലി​യ ആ​ത്മ​​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി​ ഈ ​വി​ജ​യം.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ത​ലം മു​ത​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ വ​രെ ഇ​ട​തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യു​ണ്ടാ​യി. ആ​റ്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ ഒ​ഴി​കെ അ​ഞ്ചും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ കൈ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ഒ​ഴി​കെ നാ​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പറേ​ഷ​നി​ൽ​ 45 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​ത്​ ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്​ അ​റു​തി​വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് ഭ​ര​ണം എ​ൻ.​ഡി.​എ കൈ​പ്പി​ടി​​യി​ലൊ​തു​ക്കി​യ​ത്.

    14 ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 12 എ​ണ്ണം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ കൈ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടെ​ണ്ണം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ​യും. അ​ഞ്ചെ​ണ്ണം കൂ​ടി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഏ​ഴി​ട​ത്ത്​ ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. 87 മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ 43 എ​ണ്ണം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ​യും 42 എ​ണ്ണം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ​യും പ​ക്ക​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​പ്പോ​ൾ 28 എ​ണ്ണ​മാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഗ്രാ​ഫ്​ ഇ​ടി​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, 42ൽ ​നി​ന്ന്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ് 54ലേ​ക്കാ​ണ്​ കു​തി​ച്ച​ത്.

    152 ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 111 എണ്ണം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ 63ലേ​ക്ക്​ കൂ​പ്പു​കു​ത്തി. യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം 79 എ​ണ്ണ​വും. 941 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക്​ സം​ഭ​വി​ച്ചു. 580 എ​ണ്ണം കൈ​വ​ശം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 340 ആ​യി ചു​രു​ങ്ങി. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ആ​ക​ട്ടെ 340 ൽ ​നി​ന്ന്​ 505 ആ​യി​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 12 ഗ്രാ​മ​പഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​ൻ.​ഡി.​എ നേ​ട്ടം 24 ലേ​ക്കും ഉ​യ​ർ​ത്തി.

