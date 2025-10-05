Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 11:22 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 11:23 PM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുമുഴം മുൻപെ; സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ പ്രചാരണത്തിന് യൂട്യൂബർമാരെ രംഗത്തിറക്കും

    തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുമുഴം മുൻപെ; സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ പ്രചാരണത്തിന് യൂട്യൂബർമാരെ രംഗത്തിറക്കും
    തിരുവനന്തപുരം: തെര​ഞ്ഞെടുപ്പ്​ പടിവാതിലിൽ കോൺ​ക്ലേവുകളുടെ പരമ്പരക്ക്​ പിന്നാലെ പ്രചാരണത്തിന്​ യൂട്യൂബർമാരെയും രംഗത്തിറക്കാൻ സർക്കാർ. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ സാമാന്യം റീച്ചുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർക്ക്​ അംഗീകാരം നൽകി സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെയും പരിപാടികളുടെയും പ്രചാരണത്തിന്​ നിയോഗിക്കാനാണ്​ നീക്കം.

    കൃത്യമായ മാർഗരേഖയോടെയാണ്​ യൂട്യൂബർമാരെ എംപാനൽ ചെയ്യുന്നത്​. ചെയ്യുന്ന വീഡിയോക്ക്​ അനുസരിച്ച്​ ഇവർക്ക്​ പണം നൽകുമെന്നാണ്​ വിവരം. സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ​​പ്രചാരണത്തിനായി വിപുലമായി സൗകര്യങ്ങളോടെ പി.ആർ.ഡി വകുപ്പ്​ ഉണ്ടായിരിക്കെയാണിത്. ടൂറിസം, വ്യവസായമടക്കം ഏതാനും വകുപ്പുകളിൽ പി.ആർ ഏജൻസി വഴിയാണ്​ നിലവിലെ പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ.

    ഇതേ മാതൃകയാണ്​ യൂട്യൂബർമാർ വഴി വിന്യസിക്കാനും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്​. സർക്കാർ പരിപാടികൾ കവർ ചെയ്യാൻ​ കരാർ നൽകി ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെയും വിഡിയോഗ്രാഫർമാരെയും നിയോഗിക്കാറുണ്ട്​. ഇതി​ന്‍റെ കുറച്ചുകൂടി പരിഷ്കരിച്ച രൂപമാണ്​ പുതിയ പരീക്ഷണമെന്നാണ്​ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.

    മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ കാലത്ത്​ നവകേരള സദസ്സും ​കേരളീയവുമൊക്കെയാണ്​ നടന്ന​തെങ്കിൽ ഇ​ക്കുറി വിവിധ മേഖലകളിൽ കോൺക്ലേവുകളാണ്​. ജനുവരിയിൽ വ്യവസായ വകുപ്പി​ന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിഴിഞ്ഞം കോൺക്ലേവോടെയായിരുന്നു തുടക്കം. കൊച്ചിയിലെ നിക്ഷേപക സംഗമത്തിന്​ മുന്നോടിയായിരുന്നു ഇത്​. ഏപ്രിലിൽ തദ്ദേശവകുപ്പും ശുചിത്വമിഷനും ചേർന്ന് വൃത്തി കോൺക്ലേവ്​ സംഘടിപ്പിച്ചു. ജൂണിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന്‍റെ ഭൂമി കോൺക്ലേവും ആഗസ്റ്റിൽ സിനിമ ​കോൺക്ലേവും നടന്നു.

    ഇതിനെല്ലാം പിറകെ ​അർബൻ കോൺ​​​ക്ലേവും കെ-ഡിസ്കിന്റെ സ്കിൽ കോൺക്ലേവും വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ കയർ കോൺക്ലേവും സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് പരിസ്ഥിതി കോൺക്ലേവും അരങ്ങേറി. ഒക്​ടോബർ ഒമ്പതിനും പത്തിനും ബയോകണക്ട്​ ​കോൺക്ലേവും 13ന്​ കൊല്ലത്ത്​ കാഷ്യൂ കോൺക്ലേവും നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്​. കോൺക്ലേവുകളുടെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടാൻ സർക്കാർ തയാറായിട്ടില്ല.

    election campaigns, youtubers, LDF, Pinarayi Vijayan
