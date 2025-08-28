Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ബി.ജെ.പി വനിതാ നേതാവിനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച നേതാവും യൂട്യൂബറുമായ സുബൈർ ബാപ്പു അറസ്റ്റിൽ

    ബി.ജെ.പി വനിതാ നേതാവിനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച നേതാവും യൂട്യൂബറുമായ സുബൈർ ബാപ്പു അറസ്റ്റിൽ
    മലപ്പുറം: ബി.ജെ.പി വനിതാ നേതാവിനെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ബി.ജെ.പി ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച നേതാവും യൂട്യൂബറുമായ സുബൈർ ബാപ്പു അറസ്റ്റിൽ. വണ്ടൂർ പൊലീസാണ് മലപ്പുറം കൂരാട് സ്വദേശിയായ സുബൈറുദ്ദീൻ എന്ന സുബൈർ ബാപ്പുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    ഈ മാസം പത്തിന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തിയ സുബൈർ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. തുടർന്ന്, ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് നിരന്തരം ഫോണിൽ ശല്യം ചെയ്തതായും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും പരാതിയിലുണ്ട്.

    ബി.ജെ.പി ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച നേതാവായ സുബൈർ ബാപ്പുവിനെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തെ തുടർന്ന് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതാണെന്നാണ് പരാതിക്കാരി പറയുന്നത്.



    TAGS:YouTuberArrestMalapuramBJP
    News Summary - YouTuber Zubair Bapu arrested
