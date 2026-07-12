Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightയൂ​ട്യൂ​ബ​ർ രാ​ജ​ൻ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 July 2026 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 10:30 PM IST

    യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ രാ​ജ​ൻ ജോ​സ​ഫ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ; പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തഗത്തിന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ലാണ് അ​റ​സ്റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ രാ​ജ​ൻ ജോ​സ​ഫ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ; പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തഗത്തിന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ലാണ് അ​റ​സ്റ്റ്
    cancel

    അ​ടൂ​ർ: സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​പ​മാ​നി​ച്ചെ​ന്ന പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം ശ്രീ​നാ​ദേ​വി കു​ഞ്ഞ​മ്മ​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മ​ഞ്ചേ​രി കൂ​മം​കു​ളം തൃ​ക്ക​ല​ങ്ങോ​ട് പു​ള്ളൂ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ രാ​ജ​ൻ ജോ​സ​ഫി​നെ​യാ​ണ് (48) ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ടൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ്‌ ചെ​യ്ത​ത്.

    2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ശ്രീ​നാ​ദേ​വി​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ഡി​യോ​ക​ൾ രാ​ജ​ൻ ജോ​സ​ഫ് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് അ​ടൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ഇ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. 2026 ജൂ​ണി​ലും സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ൽ വി​ഡി​യോ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും പ​രാ​തി​യു​മാ​യി പൊ​ലീ​സി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:YouTuberSocial MediaArrest
    News Summary - YouTuber Rajan Joseph arrested; arrest based on a complaint filed by the Pathanamthitta District Panchayat
    Similar News
    Next Story
    X