Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right​മാസ്ക് ശരിയായി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 1:27 PM IST

    ​മാസ്ക് ശരിയായി ധരിച്ചില്ലെന്നതിന് യുവാക്കൾക്ക് മർദനം; പൊലീസുകാർക്കെതിരെ അഞ്ചുവർഷമായിട്ടും നടപടിയില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    • 15 ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം ര​ണ്ടു യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു
    • സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ല്ല
    ​മാസ്ക് ശരിയായി ധരിച്ചില്ലെന്നതിന് യുവാക്കൾക്ക് മർദനം; പൊലീസുകാർക്കെതിരെ അഞ്ചുവർഷമായിട്ടും നടപടിയില്ല
    cancel
    camera_alt

    മു​ഖ​ത്ത് സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​ക്ബാ​ൽ (ഫ​യ​ൽ ചിത്രം)

    ക​ൽ​പ​റ്റ: കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് മാ​സ്ക് ശ​രി​യാ​യി ധ​രി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി യു​വാ​ക്ക​ളെ ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ചെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. 2020 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​നാ​ണ് സം​ഭ​വം. വ​യ​നാ​ട് പീ​ച്ച​ങ്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ഇ​ക്ബാ​ൽ, സു​ഹൃ​ത്ത് ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ അ​ന്ന​ത്തെ ത​ല​പ്പു​ഴ സി.​ഐ പി.​കെ. ജി​ജീ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​വെ​ച്ച് ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    ത​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ ആ​ക്രി​ക്ക​ട​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ​വ​ർ മാ​സ്ക് ശ​രി​യാ​യി ധ​രി​ക്കാ​ത്ത​ത് സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യ സി.​ഐ​യും സം​ഘ​വും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ക​യും സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, നി​സ്സാ​ര കാ​ര്യ​ത്തി​ന് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വ​രു​ന്ന​തെ​ന്തി​നെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച് ഇ​വ​ർ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​തു​മാ​ണ് സി.​ഐ​യെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും ബ​ല​മാ​യി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ചു.

    മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ക്ബാ​ലി​ന് മു​ഖ​ത്ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ര​ണ്ടു​പേ​രും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. മൂ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ക്തം വ​ന്നി​ട്ടും മ​ർ​ദ​നം നി​ർ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കു​ടി​ക്കാ​ൻ വെ​ള്ളം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, ര​ണ്ടു​പേ​രും സ്വ​യം ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും ഇ​ക്ബാ​ൽ ഭി​ത്തി​യി​ൽ മു​ഖ​മി​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സ് വാ​ദം.

    ഇ​രു​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രേ ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ത്ത് പി​റ്റേ​ന്ന് പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ത്. 15 ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പി​റ്റേ​ന്നു​ത​ന്നെ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് പ​രാ​തി​പ​രി​ഹാ​ര അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് ഇ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും പ​രാ​തി​യി​ൽ തീ​ർ​പ്പു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    അ​ന്ന​ത്തെ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്കും മ​ർ​ദ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും മ​റു​പ​ടി പൊ​ലീ​സി​നെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​യം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ മു​റു​വു​ക​ളാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​കാ​രം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും സു​ര​ക്ഷാ​പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് അ​തും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ജെ.​എ​ഫ്.​സി.​എം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തോ​ടെ, അ​ന്ന​ത്തെ ത​ല​പ്പു​ഴ സി.​ഐ ജി​ജീ​ഷ്, എ​സ്.​ഐ ജി​മ്മി എ​ന്നി​വ​രെ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്ത് കോ​ട​തി കേ​സ് ഫ​യ​ലി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് ര​ണ്ട് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഹാ​ജ​രാ​യി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ പൊ​ലീ​സ് പീ​ഡ​ന​ക്ക​ഥ​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, അ​ന്ന​ത്തെ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വീ​ണ്ടും വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ​പ്ര​കാ​രം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​ക്ബാ​ലും ഷ​മീ​റും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PolicePolice menCustody Torture
    News Summary - Youths beaten for not wearing masks properly; no action taken against policemen even after five years
    Similar News
    Next Story
    X