കേസില്ല; കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞുവെച്ച യുവാവിനെ വിട്ടയച്ചു

നെടുമ്പാശ്ശേരി: കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ എമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗം പിടികൂടി പൊലീസിലേൽപ്പിച്ച യുവാവിനെ കേസില്ലെന്ന് കണ്ട് വിട്ടയച്ചു. ആലുവ യു.സി കോളജ് സ്വദേശി ഉബൈദ് റഹ്മാനെയാണ്​ (31) വിട്ടയച്ചത്. ഷാർജയിലേക്ക്​ പോകാനെത്തിയ ഉബൈദിനെ ലുക്കൗട്ട് സർക്കുലർ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് എമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗം പിടികൂടിയത്.

ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈ ഡി.ആർ.ഐയാണ് ലുക്കൗട്ട് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നത്. ഉബൈദിനെ ചോദ്യംചെയ്തശേഷം വിട്ടയക്കുകയും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ലുക്കൗട്ട് സർക്കുലർ പിൻവലിച്ചിരുന്നില്ല.

കേസില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പൊലീസ് വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. ഉബൈദ് ചൊവ്വാഴ്ച ഷാർജക്ക്​ പോയി.

youth who was detained at the Kochi airport was released