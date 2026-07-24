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    Kerala
    Posted On
    date_range 24 July 2026 11:22 PM IST
    Updated On
    date_range 24 July 2026 11:22 PM IST

    ആലപ്പുഴയിൽ 24 കാരൻ സുഹൃത്തിന്റെ കുത്തേറ്റു മരിച്ചു; പ്രതി ഒളിവില്‍

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    ആലപ്പുഴയിൽ 24 കാരൻ സുഹൃത്തിന്റെ കുത്തേറ്റു മരിച്ചു; പ്രതി ഒളിവില്‍
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    ആലപ്പുഴ: ആര്യാടിൽ യുവാവിനെ സുഹൃത്ത് കുത്തിക്കൊന്നു. ആര്യാട് സ്വദേശി അജിയുടെ മകൻ അഖിൽ (അച്ചു- 24) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അഖിലിന്റെ സുഹൃത്തും കായംകുളം സ്വദേശിയുമായ ഷെൽജാദാണ് കൃത്യം നടത്തിയത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5.45-ന് അഖിലിന്റെ വീടിന് സമീപത്തുവെച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അഖിലിനെ ഉടൻതന്നെ തത്തംപള്ളിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഷെൽജാദും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു സുഹൃത്തും ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:Crime NewsDeath NewsPolice InvestigationMurder Newsalappuzha murderMurder Case
    News Summary - Youth Stabbed to Death by Friend in Aryad, Alappuzha; Accused Absconding
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