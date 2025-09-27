Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 11:55 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 11:55 PM IST

    യൂത്ത് ലീഗ് ദ്വിദിന ദേശീയ സമ്മേളനം 13 മുതൽ ആഗ്രയിൽ

    Youth League
    മ​ല​പ്പു​റം: മു​സ്‍ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​നം ഷാ​ൻ-​എ-​മി​ല്ല​ത്ത് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13, 14 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ആ​ഗ്ര​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. 18 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക. ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളെ കൂ​ടാ​തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ യു​വ​ത്വ​ത്തോ​ട് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ ആ​ശ​യ​പ​രി​സ​ര​ത്തു നി​ന്ന് അ​ടി​മു​ടി രാ​ഷ്ട്രീ​യം സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മേ​ള​നം രൂ​പം​ന​ൽ​കും.

    നി​ല​വി​ൽ 14 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗി​ന് സം​ഘ​ട​നാ​സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ട്. മ​റ്റു നാ​ലി​ട​ത്ത് സം​ഘ​ട​ന രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. വോ​ട്ട് ചോ​രി​ക്കെ​തി​രെ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ലോ​ക് ത​ന്ത്ര് സം​ര​ക്ഷ​ൺ മാ​ർ​ച്ചി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ബി​ഹാ​റി​ലെ കി​ഷ​ൻ​ഗ​ഞ്ചി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന വാ​രം യു​വ​ജ​ന​റാ​ലി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഫ​ണ്ട് കാ​മ്പ​യി​ൻ ‘ഇം​ദാ​ദ്’ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ യൂ​നി​റ്റ് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇം​ദാ​ദ് സ്പെ​ഷ​ൽ ക​ല​ക്ഷ​ൻ ഡ്രൈ​വു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​പി. അ​ഷ്റ​ഫ​ലി, ദേ​ശീ​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഷി​ബു മീ​രാ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. ഷാ​ക്കി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:youth league
