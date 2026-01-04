Begin typing your search above and press return to search.
    ജിഫ്രി തങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി യൂത്ത് ലീഗ്, എം.എസ്.എഫ് നേതാക്കൾ

    പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ തേ​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട​ത്
    ജിഫ്രി തങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി യൂത്ത് ലീഗ്, എം.എസ്.എഫ് നേതാക്കൾ
    മ​ല​പ്പു​റം : യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​പി അ​ഷ്‌​റ​ഫ​ലി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ ശാ​ക്കി​ർ, എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ജു എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഭാ​വി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ‘ഷാ​ൻ എ ​മി​ല്ല​ത്’ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ തേ​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ജി​ഫ്രി ത​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട​ത്. അ​ടു​ത്ത മാ​സം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ബു​ൻ​യാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ, യു​വ​ഭാ​ര​ത് യാ​ത്ര, ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ‘ലൈ​ഫ് ലി​ഫ്റ്റ്, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പൗ​ര​ത്വ പ​രി​ശോ​ധ​ന ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​യ​ർ​ന്നു.

    TAGS:MSFyouth leagueJifri Thangal
