cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കാലടി: നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയുടെ പിറകിലിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു. മലയാറ്റൂർ ഗോതമ്പ് റോഡ് കളപ്പുരയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ രാജുവിന്റെ മകൻ ശ്രീരാജ്(22) ആണ് മരിച്ചത്. ശ്രീരാജിന്റെ അനുജൻ ശ്രീജിത്തിനെ ബൈക്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ദാരുണാപകടം.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പത്തു മണിയോടെയാണ് അപകടം. മറ്റൂർ ചെമ്പിശ്ശേരി റോഡിൽ കെ.ജി.പി.എല്ല് പൊടി കമ്പനിയുടെ മുന്നിലായിരുന്നു സംഭവം. ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന ശ്രീരാജ് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തൽക്ഷണം മരിച്ചു. കാലിന് പരിക്ക് പറ്റിയ ശ്രീജിത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ.അമ്മ: കവിത.

Youth killed in bike accident while going to hospital with brother