Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightനീറുന്ന ചാരടാങ്കിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 8:36 AM IST

    നീറുന്ന ചാരടാങ്കിൽ വീണ് യുവാവ് ജീവനുവേണ്ടി പിടഞ്ഞത് ഒരുമണിക്കൂർ, രക്ഷിക്കാനാവാതെ നിസ്സഹായരായി സഹപ്രവർത്തകർ; ദാരുണാന്ത്യം..

    text_fields
    bookmark_border
    നീറുന്ന ചാരടാങ്കിൽ വീണ് യുവാവ് ജീവനുവേണ്ടി പിടഞ്ഞത് ഒരുമണിക്കൂർ, രക്ഷിക്കാനാവാതെ നിസ്സഹായരായി സഹപ്രവർത്തകർ; ദാരുണാന്ത്യം..
    cancel
    Listen to this Article

    പെരുമ്പാവൂര്‍: അരിക്കമ്പനിയിലെ ചാരടാങ്കില്‍ വീണ് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. ഓടക്കാലി തലപ്പുഞ്ചയില്‍ റൈസ്‌കോ എന്ന അരിക്കമ്പനിയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ബിഹാര്‍ സ്വദേശി രവികിഷനാണ് (20) പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചത്.

    ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12.30നാണ്​ അപകടം. 50 അടി ഉയരത്തിലുള്ള ഫണല്‍ രൂപത്തിലുള്ള ടാങ്കിലെ തടസ്സം നീക്കുന്നതിനിടെ കാല്‍വഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു. ടാങ്കിന് മുകളിലെ ഷീറ്റ് ഒടിഞ്ഞുവീണ് 15 അടി താഴ്ചയില്‍ നീറിക്കൊണ്ടിരുന്ന തീയിലാണ്​ വീണത്​. സഹപ്രവർത്തകർ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചങ്കിലും വിഫലമായി. അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തി ഒരുമണിക്കൂറിനു ശേഷമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അതിനിടെ മരിച്ചിരുന്നു.

    ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് രവികിഷന്‍ ഇവിടെ ജോലിക്കെത്തിയത്​. പരിചയക്കുറവുള്ള തൊഴിലാളിയെ അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തില്‍ ജോലി ഏൽപിച്ചതും സുരക്ഷാവീഴ്ചയും പൊലീസ് പരിശോധിക്കും. പെരുമ്പാവൂര്‍ താലൂക്കാശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം വ്യാഴാഴ്ച പോസ്റ്റ്​മോര്‍ട്ടം നടത്തും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:burn to deathrice millKerala News
    News Summary - youth fell into rice factory ash tank, dies
    Similar News
    Next Story
    X