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    പിക്ക് അപ്പ്‌ വാനും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു

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    പിക്ക് അപ്പ്‌ വാനും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു
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    മണ്ണഞ്ചേരി: പിക്ക് അപ്പ്‌ വാനും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. ആലപ്പുഴ തിരുമല വാർഡ് പള്ളാത്തുരുത്തി വലിയ വീട്ടിൽ അഭയന്റെ മകൻ അമരേഷ് (23) ആണ് മരിച്ചത്.

    വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ12:30 ഓടെ മണ്ണഞ്ചേരി വോൾഗ ജങ്ഷനിലായിരുന്നു അപകടം. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ അമരേഷിനെ മണ്ണഞ്ചേരി പൊലീസ് എത്തി ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രാവിലെ 7:30 ഓടെ മരണപ്പെട്ടു. തിരുമല വാർഡ് മുൻ കൗൺസിലർ വി.പി. മത്തായിയുടെ ചെറുമകനാണ്. മാതാവ്: രാജേശ്വരി. സഹോദരി: ഐശ്വര്യ.

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    News Summary - Youth dies in pickup van-scooter collision
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