Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightയൂത്ത്​ ​കോൺഗ്രസ്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 7:50 AM IST

    യൂത്ത്​ ​കോൺഗ്രസ്​ പ്രസിഡൻറ് നിയമനം; കടുത്ത അമർഷത്തിൽ ‘എ’ ഗ്രൂപ്

    text_fields
    bookmark_border
    O J Janeesh
    cancel
    camera_alt

    ഒ.ജെ. ജനീഷ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ​​യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​സ്​​ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത അ​മ​ർ​ഷം പു​ക​യു​ന്നു. മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചെ​ന്നും തീ​രു​മാ​നം ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ​ഹൈ​ക​മാ​ന്‍റി​ന്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്​ എ ​​ഗ്രൂ​പ്. ക​ടു​ത്ത അ​നീ​തി​യാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ ഐ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ​യും നി​ല​പാ​ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​ഘ​ട​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 2.20 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട് വാ​ങ്ങി​യാ​ണ്​ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാ​​മ​തെ​ത്തി​യ ‘എ’ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ന്നാ​കെ പി​ഴു​തു​മാ​റ്റി​യ​തി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​ണ്​ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​പ്പ​ട്ടി​ക. 20,000 വോ​ട്ട് മാ​​ത്രം നേ​ടി നാ​ലാ​മ​തെ​ത്തി​യ​യാ​ളെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​ക്കി​യ​താ​ണ്​ അ​നീ​തി​ക്ക്​ തെ​ളി​വാ​യി ‘എ’ ​ഗ്രൂ​പ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. കെ.​എം. അ​ഭി​ജി​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രാ​ണ്​ എ ​ഗ്രൂ​പ്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    സം​ഘ​ട​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 1,70,000 വോ​ട്ട് നേ​ടി ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി​യ അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി​യെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യും ക​ടു​ത്ത അ​തൃ​പ്തി​യി​ലാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ്​ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു പ​ട്ടി​ക​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ എ ​​ഗ്രൂ​പ്പും ഐ ​ഗ്രൂ​പ്പും ക​രു​തു​ന്നു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കാ​നു​ള്ള കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന്‍റെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത പ​ട്ടി​ക​യെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ലു​ണ്ട്.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക്​ ഒ.​ബി.​സി പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മാ​ണ്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​തെ​ന്ന ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​വും എ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്​ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​നെ കെ.​പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന്​ മാ​റ്റി​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​വും യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​യാ​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മ​റ്റൊ​രു മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​വു​മാ​ണ്​ പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത്​ ചെ​രു​പ്പി​നൊ​പ്പി​ച്ച്​ കാ​ല്​ മു​റി​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് ഒ​രു മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യാ​ത്ത വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​ദ​വി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Youth CongressRahul MamkootathilAbin VarkeyKerala News
    News Summary - youth congress state president election
    Similar News
    Next Story
    X