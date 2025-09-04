Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസു​ജി​ത്തി​നെ മർദിച്ച...
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 9:28 AM IST

    സു​ജി​ത്തി​നെ മർദിച്ച പൊലീസുകാരെ പുറത്താക്കണം, പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്; പ്രതികളുടെ വീടുകളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    സു​ജി​ത്തിനെ സണ്ണി ജോസഫ് ഇന്ന് സന്ദർശിക്കും
    VS Sujith
    cancel
    camera_alt

    യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി.എസ് സുജിത്തിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മർദിക്കുന്നു

    കുന്നംകുളം: ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​എ​സ്. സു​ജി​ത്തി​നെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽവച്ച് ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച സംഭവത്തിൽ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കും. മർദിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീടുകളിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തും. ഇന്ന് എസ്​.ഐയുടെ വീട്ടിലേക്ക് യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസ്​ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്​. പൊലീസിന്‍റെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ സു​ജി​ത്തിനെ കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് ഇന്ന് സന്ദർശിക്കും.

    കുറ്റക്കാ​രായ പൊലീസുകാരെ സേനയിൽ നിന്ന്​ പുറത്താക്കണമെന്നാണ് യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസിന്‍റെ ആവശ്യം. സുജിത്തിന്​ നേരിട്ടത്​ അതി​ക്രൂര മർദനമാണ്​. കേരള പൊലീസ് ഇതുപോലെ തോന്നിവാസം കാണിച്ച മറ്റൊരു കാലഘട്ടവും ഉണ്ടാവില്ല. കേരളത്തിലെ പൊലീസ് സേനയുടെ യഥാർഥ മുഖം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം പൊലീസുകാരുമായി തുടരാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനമെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസിന്‍റെ ഭാഗത്ത്​ നിന്നുണ്ടാകുമെന്നും സംസ്​ഥാന വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റ്​ അബിൻ വർക്കി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

    അതേസമയം, സുജിത്തിനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡി.ജി.പി.ക്ക് റിപ്പോർട്ട്‌ നൽകി തൃശൂർ ‍ഡി.ഐ.ജി ഹരിശങ്കർ. മർദനത്തിന്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. പരാതിയുയർന്ന അന്നുതന്നെ നടപടിയെടുത്തെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

    സംഭവത്തിൽ നാലു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും രണ്ട് വർഷത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് കട്ട് ചെയ്യുകയും അവരെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പൊലീസ് കൈകൊണ്ട് ഇടിച്ചു എന്ന കുറ്റം മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. കോടതിയും ആ കേസ് മാത്രമാണ് എടുത്തത്. റിപ്പോർട്ടിൽ കൂടുതൽ നടപടിക്ക് ശിപാർശയില്ല.

    നിലവിൽ കുന്നംകുളം കോടതി നേരിട്ട് കേസന്വേഷിക്കുകയാണ്. കോടതിയുത്തരവ് വന്ന ശേഷം തുടർനടപടി ആകാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. പൊലീസ് സേനയിൽ 62,000 പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഈ സംഭവം പൊതുവത്കരിക്കരുതെന്നാണ് ഹരിശങ്കർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.

    അതിനിടെ, ത്യശൂർ: കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസ് മർദന വിവരങ്ങൾ അടിയന്തരമായി അന്വേഷിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ അംഗം വി. ഗീത തൃശൂർ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നിർദേശം നൽകി. മൂന്നാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. മാധ്യമങ്ങളിൽ മർദന ദ്യശ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വമേധയാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് നടപടി.

    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​എ​സ്. സു​ജി​ത്തി​നെ അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പു​റ​ത്താ​യത്. സു​ജി​ത്തി​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കു​ന്നം​കു​ളം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്.​ഐ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ല് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കു​ന്നം​കു​ളം കോ​ട​തി കേ​സെ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. സു​ജി​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യ​ത്.

    2023 ഏ​പ്രി​ൽ അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് സു​ജി​ത്തി​നെ ​പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ ദി​വ​സം ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​രി​ൽ വ​ഴി​യ​രി​കി​ൽ നി​ന്നി​രു​ന്ന സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട സു​ജി​ത്ത് കാ​ര്യം തി​ര​ക്കു​ക​യും ഇ​ത് ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തി​രു​ന്ന കു​ന്നം​കു​ളം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്.​ഐ നു​അ്മാ​ൻ സു​ജി​ത്തി​നെ ജീ​പ്പി​ൽ ക​യ​റ്റി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു ​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഇ​ടി​മു​റി​യി​ൽ വെ​ച്ച് എ​സ്.​ഐ നു​അ്മാ​ൻ, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ, സ​ന്ദീ​പ്, സ​ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വം ഏ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PoliceCrime Newspolice brutalityKerala NewsLatest News
    News Summary - Youth Congress demands dismissal of police officers who beat VS Sujith
    Similar News
    Next Story
    X