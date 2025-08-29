Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 10:53 AM IST

    റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ തൃശൂർ ബ്യൂറോക്ക് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആക്രമണം; വാതിലിൽ കരിഓയിൽ ഒഴിച്ചു, പോസ്റ്റർ പതിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ തൃശൂർ ബ്യൂറോക്ക് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആക്രമണം; വാതിലിൽ കരിഓയിൽ ഒഴിച്ചു, പോസ്റ്റർ പതിച്ചു
    cancel

    തൃശൂർ: റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ തൃശൂർ ബ്യൂറോക്ക് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആക്രമണം. മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചെത്തിയ പ്രവർത്തകർ ഓഫീസിലേക്കുള്ള പടികളിലും വാതിലിലും കരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു. വാതിലിൽ റിപ്പോർട്ടറിനെതിരെ പോസ്റ്റർ പതിച്ചു. ബ്യൂറോയിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിന് മുകളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ കൊടിയും സ്ഥാപിച്ചു.

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ ലക്ഷ്യംവെച്ച് നിരന്തരം വാർത്തകൾ നൽകുന്നതാണ് പ്രവർത്തകരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

    സംഭവത്തിൽ റിപ്പോർട്ടർ ടിവി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിഥുൻ മോഹൻ, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിഷ്ണു ചന്ദ്രൻ, തൃശൂർ അസംബ്ലി പ്രസിഡന്റ് കെ സുമേഷ്, വിൽവട്ടം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സൗരാഗ്, നിഖിൽദേവ്, അമൽ ജയിംസ് എന്നിവരാണ് ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമെന്നും പ്രതികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും സർക്കാരിനോട് റിപ്പോട്ടർ ടിവി മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Attacksreporter tvYouth CongressTrissur News
    News Summary - Youth Congress attacks Reporter TV bureau
    Similar News
    Next Story
    X