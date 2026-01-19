Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 10:46 AM IST

    'വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനാണ് നോക്കിയിരുന്നത്, ഇനിയെനിക്കാരുമില്ല'; വിഡിയോ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജീവനൊടുക്കിയ യുവാവിന്റെ കുടുംബം ഇന്ന് പരാതി നൽകും

    വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനാണ് നോക്കിയിരുന്നത്, ഇനിയെനിക്കാരുമില്ല; വിഡിയോ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജീവനൊടുക്കിയ യുവാവിന്റെ കുടുംബം ഇന്ന് പരാതി നൽകും
    കോഴിക്കോട്: ബസിൽ അതിക്രമമെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവതി വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കോഴിക്കോട് ഗോവിന്ദപുരം സ്വദേശി ദീപക്കിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കമീഷണർ, കലക്ടർ, മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ എന്നിവർക്കാണ് കുടുംബം പരാതി നൽകുക. സമാനസംഭവത്തിൽ ഡി.ജി.പിക്ക് ഉൾപ്പടെ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഈയൊരവസ്ഥ മറ്റാർക്കും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് മരിച്ച ദീപക്കിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു. മകന് ഇത്തരത്തിലൊരു ചീത്ത സ്വഭാവവുമില്ല. അവൻ അങ്ങനൊരു ആളാണെന്നും ആരും പറയില്ല. വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദീപക്കാണ്​ നോക്കിയിരുന്നതെന്നും ഇനി തനിക്കാരുമില്ലെന്നും ദീപക്കിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു.

    കോഴിക്കോട് ഗോവിന്ദപുരം സ്വദേശി ദീപക്കാണ് മരിച്ചത്. ബസിൽ വെച്ച് ലൈംഗിക അതിക്രമം കാണിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് യുവതി സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിലുണ്ടായ മനോവിഷമത്തിലാണ് ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയത്.

    ബസിൽ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവതി വിഡിയോ പങ്കു​െവച്ചു; യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ബ​സ് യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് യു​വ​തി സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ഡി​യോ പ​ങ്കു​െവ​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ യു​വാ​വ് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി. ഗോ​വി​ന്ദ​പു​രം, കൊ​ള​ങ്ങ​ര​ക​ണ്ടി, ഉ​ള്ളാ​ട്ട്‌​തൊ​ടി യു. ​ദീ​പ​ക് (42) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. തി​ര​ക്കു​ള്ള ബ​സി​ൽ യു​വാ​വ് മ​നഃ​പ്പൂ​ർ​വം ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ സ്പ​ർ​ശി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ഡി​യോ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് യു​വ​തി​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം.

    ബ​സി​ൽ​വെ​ച്ച് യു​വ​തി ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച വി​ഡി​യോ സാ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​സി​ൽ പോ​ക​വെ​യാ​ണ് വി​ഡി​യോ പ​ക​ർ​ത്തി​യ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മു​റി​യി​ൽ ക​യ​റി​യ ദീ​പ​ക്കി​നെ രാ​വി​ലെ കാ​ണാ​താ​യ​തോ​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഫാ​നി​ൽ തൂ​ങ്ങി​യ നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​രോ​പ​ണം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് ദീ​പ​കി​നെ മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ത്ത​താ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും പ​റ​ഞ്ഞു. വ​സ്ത്ര മൊ​ത്ത​വ്യാ​പാ​ര ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​ണ് ദീ​പ​ക്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പൊ​ലീ​സ് അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്തു. യു​വ​തി​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ദീ​പ​കി​ന്റെ പി​താ​വ് ചോ​യി. മാ​താ​വ്: ക​ന്യ​ക. സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വ​ട​ക​ര പൊ​ലീ​സി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് യു​വ​തി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    News Summary - Youth commits suicide after video goes viral; family to file police complaint today
