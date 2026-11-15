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    ഫാഷിസത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ യുവജന സമൂഹം പങ്കാളികളാകണം -മുഖ്യമന്ത്രി

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    എം.എസ്.എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സമാപിച്ചു
    v d satheesan
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബീ​ച്ചി​ൽ എം.​എ​സ്.​എം സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഫാ​ഷിസ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി, യു​വ​ജ​ന സ​മൂ​ഹം പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​കാ​ധി​പ​തി​ക​ളാ​യ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ധീ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത് മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം നീ​ണ്ട മു​ജാ​ഹി​ദ് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് മൂ​വ്മെ​ന്റ് (എം.​എ​സ്.​എം) സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​​ന്റെ സ​മാ​പ​ന​സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി. ഫാ​സി​സ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഫാ​സി​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ല്ലാ കാ​ല​ത്തും ഭീ​രു​ക്ക​ളാ​ണെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വു​ണ്ടാ​വ​ണം.

    അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ധീ​ര​ൻ​മാ​ർ. ലോ​ക​ത്ത് ര​ണ്ടാം ലോ​ക​മ​ഹാ​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വു​ണ്ടാ​യി. 21ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ ലോ​ക​ത്ത് ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യം വീ​ണ്ടും തി​രി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. കാ​ല​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​കൊ​ണ്ട് എം.​എ​സ്.​എം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​സ​മൂ​ഹം മു​ന്നേ​റ​ണം. ദേ​ശീ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ൽ മ​ഹാ​ര​ഥ​ൻ​മാ​രെ സം​ഭാ​വ​ന​ചെ​യ്ത പൈ​തൃ​ക​മാ​ണ് മു​ജാ​ഹി​ദ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റേ​തെ​ന്നും വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​എ​ൻ.​എം സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കോ​യ മ​ദ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, ആ​ൾ ഇ​ന്ത്യ അ​ഹ്‌​ലെ ഹ​ദീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സ്ഗ​ലി ഇ​മാം മ​ഹ്ദി അ​സ്സ​ല​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    കെ.​എ​ൻ.​എം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി. ഉ​ണ്ണീ​ൻ​കു​ട്ടി മൗ​ല​വി, ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. പ്ര​വീ​ൺ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ, കെ.​പി. നൗ​ഷാ​ദ​ലി എം.​എ​ൽ.​എ, അ​ഡ്വ. ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു എം.​എ​ൽ.​എ, കെ.​ജെ.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ദ​നി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ് കാ​യ​ക്കൊ​ടി, കെ.​എ​ൻ.​എം സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ നൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൂ​ർ​ഷ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ മ​ട​വൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഡോ. ​എ.​ഐ. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് സ്വ​ലാ​ഹി, എം. ​സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദ​നി, ഐ.​എ​സ്.​എം സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ പീ​ടി​യേ​ക്ക​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ക്കൂ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി, എം.​എ​സ്.​എം സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​സു​ഹ്ഫി ഇം​റാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജം​ഷീ​ദ് ഇ​രി​വേ​റ്റി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​ഷ​ഫീ​ഖ് ഹ​സ്സ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​മ​ഹ്‌​സൂം അ​ഹ്‌​മ​ദ്, അ​ൻ​സാ​ർ ന​ന്മ​ണ്ട എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    News Summary - Youth Combat Fascism Together
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