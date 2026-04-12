Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവോട്ടിങ് ദൃശ്യങ്ങൾ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 April 2026 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 12 April 2026 12:46 PM IST

    വോട്ടിങ് ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചു: യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    മലപ്പുറം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കർശന നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പോളിങ് സ്റ്റേഷനുള്ളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ. നിലമ്പൂർ വീട്ടിച്ചാൽ സ്വദേശി ലസിൻ സബാദിനെയാണ് മലപ്പുറം സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിലമ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കുറുമ്പലങ്കോട് ജി.യു.പി സ്‌കൂളിലെ 129-ാം നമ്പർ ബൂത്തിലായിരുന്നു ചട്ടലംഘനം നടന്നത്.

    സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി ദൃശ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ചൈത്ര തെരേസ ജോണിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമായിരുന്നു നടപടി. സൈബർ ക്രൈം ഇൻസ്‌പെക്ടർ യു.കെ. ഷാജഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നിലമ്പൂരിൽ നിന്നുമാണ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇയാൾ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ഫോണും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയിലെ കാദർമൊല്ല എ.എം.എൽ.പി സ്‌കൂളിലെ പോളിങ് കേന്ദ്രത്തിൽ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർ എം. അനൂപിനെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി തുടരുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PoliceCyber CrimeArrestKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Youth Arrested in Malappuram for Filming and Circulating Voting Process Inside Polling Station
    Next Story
    X