Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 9 April 2026 11:34 PM IST
വായിൽ 12.5 പവൻ സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തി, അരയിൽ 7.5 പവനും; കൊച്ചിയിൽ യുവാവ് പിടിയിൽ
bookmark_border
News Summary - Youth arrested in Kochi gold smuggling
നെടുമ്പാശേരി: വായിലും അരയിലുമായി ഒളിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണം കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി. 160 ഗ്രാമോളം സ്വർണം കണ്ടെടുത്തു.എയർ ഏഷ്യ വിമാനത്തിൽ ക്വാലലംപൂരിൽ നിന്നെത്തിയ കൊടുവള്ളി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സാബിത് ആണ് പിടിയിലായത്.
രഹസ്യ സന്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാത്രക്കാരനെ പരിശോധിച്ചത്. പാന്റ്സിന്റെ അരപ്പട്ടയിൽ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള സ്വർണവും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 25 ഗ്രാം വീതം തൂക്കമുള്ള നാല് സ്വർണ നാണയങ്ങളാണ് ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നത്. പേസ്റ്റിന് 60 ഗ്രാം തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ആകെ 30 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരും.
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story