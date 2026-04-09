Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവായിൽ 12.5 പവൻ സ്വർണം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 April 2026 11:34 PM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 11:34 PM IST

    വായിൽ 12.5 പവൻ സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തി, അരയിൽ 7.5 പവനും; കൊച്ചിയിൽ യുവാവ് പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    gold
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    നെടുമ്പാശേരി: വായിലും അരയിലുമായി ഒളിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണം കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്‌റ്റംസ് പിടികൂടി. 160 ഗ്രാമോളം സ്വർണം കണ്ടെടുത്തു.എയർ ഏഷ്യ വിമാനത്തിൽ ക്വാലലംപൂരിൽ നിന്നെത്തിയ കൊടുവള്ളി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സാബിത് ആണ് പിടിയിലായത്.

    രഹസ്യ സന്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് കസ്‌റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാത്രക്കാരനെ പരിശോധിച്ചത്. പാന്റ്സിന്റെ അരപ്പട്ടയിൽ പേസ്‌റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള സ്വർണവും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 25 ഗ്രാം വീതം തൂക്കമുള്ള നാല് സ്വർണ നാണയങ്ങളാണ് ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നത്. പേസ്‌റ്റിന് 60 ഗ്രാം തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ആകെ 30 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gold smugglingGoldArrest
    News Summary - Youth arrested in Kochi gold smuggling
    X