Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 10:09 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 10:09 PM IST

    പണം നല്‍കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതിന് പിതാവിനെ കുത്തിപ്പരിക്കേല്‍പിച്ച യുവാവ് തൂങ്ങിമരിച്ചു

    പണം നല്‍കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതിന് പിതാവിനെ കുത്തിപ്പരിക്കേല്‍പിച്ച യുവാവ് തൂങ്ങിമരിച്ചു
    Listen to this Article

    പാലേരി (കോഴി​ക്കോട്): പിതാവിനെ കുത്തിപ്പരിക്കേല്‍പിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞ യുവാവിനെ പൊന്തക്കാട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കടിയങ്ങാട് മാര്‍ക്കറ്റിന് സമീപം ഇല്ലത്ത് മീത്തല്‍ ജംഷാലാണ് (26) മരിച്ചത്.

    കഴിഞ്ഞദിവസം പിതാവ് പോക്കറിനെ (60) കത്തി​കൊണ്ട് കുത്തി പരിക്കേല്‍പിക്കുകയായിരുന്നു. പണം നല്‍കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതിനാലാണ് കുത്തിയത്. വയറിന് സാരമായി പരിക്കേറ്റ പോക്കർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

    ഒളിവില്‍പോയ ജംഷാലിനെ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നതിനിടെയാണ് കടിയങ്ങാട്ടെ പൊന്തക്കാട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

    മാതാവ്: ജമീല. സഹോദരങ്ങൾ: ജംഷീറ (കിഴക്കൻ പേരാമ്പ്ര), ജസ്‌ല (ആവള). കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൂരികുത്തി നരിക്കോട്ടുമ്മൽ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കി.

    TAGS:Obituary
