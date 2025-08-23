Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightയുവതിയെ പെട്രോളൊഴിച്ച്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 11:50 AM IST

    യുവതിയെ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തി കൊന്ന യുവാവും മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ ഇന്നലെയാണ് യുവതി മരിച്ചത്
    യുവതിയെ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തി കൊന്ന യുവാവും മരിച്ചു
    cancel

    കണ്ണൂർ: ഉരുവച്ചാലിൽ യുവതിയെ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തി കൊന്ന യുവാവ് ചികിത്സക്കിടെ മരിച്ചു. കണ്ണൂർ ഇരിക്കൂർ കുട്ടാവ് സ്വദേശി പട്ടേരി ജിജേഷ് (35) ‌ആണ് മരിച്ചത്. കുറ്റ്യാട്ടൂർ സ്വദേശി പ്രവീണയെ (39) ആണ് ജിജേഷ് വീട്ടിൽകയറി പെട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തി കൊന്നത്. ഇന്നലെയായിരുന്നു പ്രവീണ മരിച്ചത്.

    ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവമുണ്ടായത്. കുടിക്കാൻ വെള്ളം ചോദിച്ച് വീട്ടിൽ കയറിയ ജിജേഷ്, അടുക്കളയിൽവെച്ച്‌ പ്രവീണയുടെ ദേഹത്ത് പെട്രോളോഴിച്ച് തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. പ്രവീണയുടെ ഭർതൃ പിതാവും ഭർതൃ സഹോദരിയുടെ മകളും അപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.

    ജിജേഷിനും സാരമായി പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു. ഇരുവരും കണ്ണൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ്‌ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ പ്രവീണ മരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചയോടെ ജിജേഷും മരിച്ചു. ഇരുവരും മുൻപരിചയക്കാരായിരുന്നുവെന്ന്‌ പൊലീസ്‌ പറയുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Burned Death
    News Summary - young man who killed woman by pouring petrol on her also died
    Similar News
    Next Story
    X