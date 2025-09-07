Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഉസ്താദുമാർക്ക്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 9:43 AM IST

    ഉസ്താദുമാർക്ക് സൗഹൃദത്തിന്‍റെ ഓണക്കോടി സമ്മാനിച്ച് യുവാവ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഉസ്താദുമാർക്ക് സൗഹൃദത്തിന്‍റെ ഓണക്കോടി സമ്മാനിച്ച് യുവാവ്
    cancel

    പരപ്പനങ്ങാടി: നബിദിനഘോഷയാത്രക്കൊപ്പമെത്തിയ മദ്റസ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഓണക്കോടി നൽകി യുവാവ്. കോയംകുളം സ്വദേശി സജി പോത്താഞ്ചേരിയാണ് ഉസ്താദുമാർക്ക് ഓണക്കോടി സമ്മാനിച്ചത്. ചെട്ടിപ്പടി - കുപ്പിവളവ് തഖ് വീമുൽ ഖുർആൻ മദ്റസയിലെ നബിദിനഘോഷയാത്രയിലെ ഉസ്താദുമാർക്കാണ് ഓണക്കോടി സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത്.

    കൽപ്പണിക്കാരനായ സജി, എല്ലാവർഷവും മധുരപാനീയങ്ങൾ നൽകി നബിദിനഘോഷയാത്രക്ക് സ്വീകരണം നൽകാറുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യം ഓണവും നബിദിനവും ഒരുമിച്ച് വന്നതോടെയാണ് ഉസ്താദുമാർക്ക് ഓണക്കോടി സമ്മാനിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:NabidinamOnam 2025
    News Summary - young man presents Onam gift to Madrasa teachers
    Similar News
    Next Story
    X