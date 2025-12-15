Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    15 Dec 2025 4:12 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 4:12 PM IST

    തെയ്യത്തിന്‍റെ തട്ടേറ്റ് ബോധരഹിതനായി യുവാവ്

    തെയ്യത്തിന്‍റെ തട്ടേറ്റ് ബോധരഹിതനായി യുവാവ്
    നീലേശ്വരം: കാസർകോട് തെയ്യത്തിന്‍റെ തട്ടേറ്റ് യുവാവ് ബോധരഹിതനായി വീണു. നീലേശ്വരം പള്ളിക്കരയിലാണ് സംഭവം. ഇതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്.

    പാലേഴിക്കീഴിൽ ശ്രീവിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ തെയ്യം വെള്ളാട്ടത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. നീലേശ്വരം സ്വദേശി മനുവിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ചടങ്ങിനിടെ ചുറ്റും കൂടിയ യുവാവിനാണ് തട്ടേറ്റത്.

    ബോധരഹിതനായി വീണയുടൻ യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി.

    theyyam Kasaragod
