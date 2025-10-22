Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    22 Oct 2025 12:01 AM IST
    Updated On
    22 Oct 2025 12:01 AM IST

    ട്രെയിനിൽ നിന്ന് യുവാവ്​ കായലിൽ ചാടി, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ രക്ഷിച്ചു; അരൂര്‍-കുമ്പളം പാലത്തില്‍ നിന്നാണ് ചാടിയത്

    Aroor-Kumbalam bridge
    അരൂര്‍-കുമ്പളം പാലം

    അരൂര്‍: ആലപ്പുഴ-ചെന്നൈ എക്‌സ്​പ്രസിൽ യാത്ര ചെയ്ത യുവാവ് ​അരൂര്‍-കുമ്പളം പാലത്തില്‍ നിന്ന് കായലിൽ ചാടി. പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട്​ കുമരംപുത്തൂര്‍ വളവനാട് ജാബിറാണ്​ ട്രെയിനിൽനിന്ന്​ വേമ്പനാട്ട്​ കായലിലേക്ക്​ ചാടിയത്.

    അടിയൊഴുക്കുള്ള കായലിൽ വീണ യുവാവ്​ ഒഴുക്കില്‍പെട്ടെങ്കിലും ഉള്‍നാടന്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ നാട്ടിയ കുറ്റിയില്‍ പിടിച്ചു. ഇതിനിടെ കായലില്‍ മീൻ പിടിച്ചിരുന്ന തൊഴിലാളികളെത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി.

    സുഹൃത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിന് ആലപ്പുഴയിലെത്തി മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ട്രെയിനിൽനിന്ന്​ ചാടാനിടയായ സാഹചര്യം വ്യക്തമല്ല. കായലില്‍ വലയിടുകയായിരുന്ന കുമ്പളങ്ങി പൂപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശികളായ വിനോദ് തോമസ്, ജോബി എന്നിവരാണ് വള്ളവുമായെത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

    അരൂര്‍ മുക്കത്തെ തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും അരൂര്‍ അഗ്നിരക്ഷാസംഘവും സ്ഥലത്ത് എത്തി. ഇവരുടെ ആംബുലന്‍സില്‍ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇയാള്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

