എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവും യുവതിയും അറസ്റ്റിൽtext_fields
കൽപറ്റ: ലക്കിടിയിൽ വാഹന പരിശോധനക്കിടെ എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവും യുവതിയും അറസ്റ്റിൽ. അരീക്കോട് സ്വദേശി ഷാരൂഖ് ഷഹിൽ (28), ചാലക്കുടി കുരുവിളശ്ശേരി സ്വദേശിനി ഷബീന ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
കൽപറ്റ എക്സൈസും വയനാട് എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗവും ലക്കിടിയിൽ നടത്തിയ സംയുക്ത വാഹന പരിശോധനയിൽ ഇരുവരും പിടിയിലായത്. ഇവരിൽ നിന്നു 4.41 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ പിടികൂടി. കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കാർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കൽപറ്റ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഷറഫുദ്ദീന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
കൽപറ്റ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജി. ജിഷ്ണു, പ്രിവന്റീവ് ഓഫിസർമാരായ പി. കൃഷ്ണൻകുട്ടി, കെ.എം. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, എ.എസ്. അനീഷ്, പി.ആർ. വിനോദ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർമാരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, സാദിഖ് അബ്ദുല്ല, വി.കെ. വൈശാഖ്, ഇ.ബി. അനീഷ്, സാദിഖ് അബ്ദുല്ല, വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർ കെ.വി. സൂര്യ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.
