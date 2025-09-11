Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 10:30 AM IST

    ‘നി​യ​മ​വ​ഴി​യി​ലേ​ക്കില്ല എന്ന​തി​ന​ർ​ഥം എ​ല്ലാം പൂ​ട്ടി​ക്കെ​ട്ടി എ​ന്ന​ല്ല, ഉ​ന്ന​യി​ച്ച പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും മാ​ഞ്ഞു​പോ​കി​ല്ല’; രാഹുലിനെതിരെ മൊ​ഴി ന​ല്‍കി​യ യു​വ​ന​ടി

    Rahul Mamkootathil
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ഹു​ല്‍ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രാ​യ ലൈം​ഗി​കാ​രോ​പ​ണ കേ​സി​ല്‍ മൊ​ഴി ന​ല്‍കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി നി​ല​പാ​ട് ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച് യു​വ​ന​ടി. നി​യ​മ​വ​ഴി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന​ർ​ഥം എ​ല്ലാം പൂ​ട്ടി​ക്കെ​ട്ടി എ​ന്ന​ല്ലെ​ന്ന് ന​ടി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഉ​ന്ന​യി​ച്ച പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും മാ​ഞ്ഞു​ പോ​കു​ന്ന​വ​യ​ല്ല. അ​ത് സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​ണ്. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​ണെന്നും ന​ടി അറിയിച്ചു.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രാ​ഹു​ല്‍ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രാ​യ ലൈം​ഗി​കാ​രോ​പ​ണ കേ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച യു​വ​ന​ടി ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് സം​ഘ​ത്തി​ന് മൊ​ഴി ന​ല്‍കിയത്. ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഡി​വൈ.​എ​സ്‍.​പി ഷാ​ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ടി ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു. രാ​ഹു​ല്‍ അ​യ​ച്ച സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ടി സം​ഘ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി. നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ താ​ല്‍പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തോ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച മ​റ്റൊ​രു യു​വ​തി​യു​ടെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് സ​മ​യം ചോ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് വീ​ണ്ടും സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. രാ​ഹു​ല്‍ നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ച്ച് ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്രം ന​ട​ത്തി​യ യു​വ​തി​യു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് സം​സാ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് യു​വ​ന​ടി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി. ന​ടി ന​ല്‍കി​യ മൊ​ഴി പ​രാ​തി​യാ​യി ക​ണ്ട് തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വു​മോ​യെ​ന്നാ​ണ് ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തി​നി​ടെ, രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രാ​യ ലൈം​ഗി​കാ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ല്‍ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍റെ​യും ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യു​ടെ​യും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​രു​ടെ പ​ങ്ക് അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വാ​യ യു​വ​തി ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന് മൊ​ഴി ന​ല്‍കി. രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഡി.​ജി.​പി​ക്ക് ഇ- മെ​യി​ല്‍ വ​ഴി പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ യു​വ​തി​യാ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി മൊ​ഴി ന​ല്‍കി​യ​ത്.

