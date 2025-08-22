'എന്റെ ജീവിതത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കയറി കൊത്തിയത്, ഞാനെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു?' സുരേഷ് ഗോപിtext_fields
തൃശ്ശൂര്: വോട്ട് വിവാദത്തില് പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് തന്റെ ജീവിതത്തില് വ്യക്തിജീവിത്തതിൽ ഇടപെടുന്നുവെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ആരോപിച്ചു. തനിക്ക് കുടുംബം ഉണ്ടെന്ന് മറന്നു. തന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങള് ഇടപെടുകയാണെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിലാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് സുരേഷ് ഗോപി പ്രതികരിച്ചു.
'എന്റെ ജീവിതത്തിലാണ് നിങ്ങള് കയറി കൊത്തിയത്. എന്നില് ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കുടുംബസ്ഥന്, ഭര്ത്താവ്, അച്ഛന്, മകന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക്. അതിനെയെല്ലാം ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വാര്ത്തകള് വന്നത്. ഞാന് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്? എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങള് തുടങ്ങി?. കലാമണ്ഡലം ഗോപി ആശാന്, ആർ.എല്.വി രാമകൃഷ്ണന് അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങള് കയറി. അതിന് ഞാന് എന്ത് പാപം ചെയ്തു. ഞാന് ആരെയും വിമര്ശിച്ചിട്ടില്ല. ആരെയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല', സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
തൃശ്ശൂര് ലോക്സഭാ വ്യാപകമായി വോട്ടുതിരിമഫി നടന്നതായി ആരോപണം ഉയര്ന്നിരുന്നു. എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായിരുന്ന സുരേഷ് ഗോപിയെ വിജയിപ്പിക്കാന് മറ്റ് പല മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെയടക്കം കള്ളവോട്ട് ചേര്ത്തു എന്നായിരുന്നു ആരോപണം.
അതേസമയം, ജയിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളില് പുറത്തു നിന്ന് ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവ് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ജയിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളില് ജമ്മു കശ്മീരില് നിന്നും ആളുകളെ കൊണ്ട് വന്ന് ഒരു വര്ഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്നും അത് നാളെയും ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്നും ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
നിയമസഭയില് ഇത്തരത്തില് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാന് ഇപ്പോള് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ലോക്സഭയിലാണ് അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്. നിയമസഭയില് ആ സമയത്ത് ആലോചിക്കും. ഇത് കള്ളവോട്ടല്ല. മരിച്ച ആളുടെ പേരില് വോട്ട് ചെയ്യുക, ഒരാള് രണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് കള്ളവോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് വിലാസത്തിലും ആളുകളെ വോട്ടര്പട്ടികയില് ചേര്ക്കാം. ജയിക്കാന് വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങള് വോട്ട് ചേര്ക്കുമെന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register