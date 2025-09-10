Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 8:03 AM IST

    ആഭ്യന്തരവകുപ്പിനെ വിമർശിച്ച് യോഗേഷിന്റെ കത്ത്

    പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം താ​ഴേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് മേ​ധാ​വി
    Yogesh Gupta, IPS
    ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് മേ​ധാ​വി യോ​ഗേ​ഷ് ഗു​പ്ത​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ന്ദ്ര ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​നി​ൽ പോ​കാ​ൻ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തി​ലും ത​ന്നെ​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ജി​ല​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ത്ത​തി​ലും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പി​നെ രൂ​ക്ഷ​ഭാ​ഷ​യി​ൽ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് മേ​ധാ​വി യോ​ഗേ​ഷ് ഗു​പ്ത​യു​ടെ ക​ത്ത്. പൊ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം താ​ഴേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ത​ന്നോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​കാ​ര​ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ർ​ഹ​മാ​യ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വി​സ് പോ​ലും ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി റ​വ​ഡ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​നാ​ണ് ക​ത്ത​യ​ച്ച​ത്.

    സി.​ബി.​ഐ, ഇ.​ഡി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ ത​ല​പ്പ​ത്തെ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ യോ​ഗേ​ഷ് ഗു​പ്ത​യോ​ട് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നി​ഷ്ടം കാ​ണി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് കു​റ​ച്ചു​കാ​ല​മാ​യി. ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ പി.​പി. ദി​വ്യ​ക്കെ​തി​രെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​വും സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ചി​ല ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് സി.​ബി.​ഐ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​തു​മാ​ണ് അ​നി​ഷ്ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം. ഇ​തോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് മേ​ധാ​വി സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യാ​കാ​നു​ള്ള പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ല.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​ഗ​ണ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ യോ​ഗേ​ഷ് ഗു​പ്ത താ​ൽ​പ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നു​ള്ള വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പ് ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലും അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്കും സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്കും 10 ത​വ​ണ ഇ-​മെ​യി​ൽ അ​യ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​റു​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ത​ന്‍റെ നി​യ​മ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ജി​ല​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം മു​ൻ പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ഷേ​ഖ് ദ​ർ​വേ​ഷ് സാ​ഹി​ബി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ പ​ക​ർ​പ്പ് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം യോ​​ഗേ​ഷ് ​ഗു​പ്ത ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​ജി​ല​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ര​ഹ​സ്യ ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ഓ​ഫി​സ​ർ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് നീ​ര​സം പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി യോ​ഗേ​ഷ് ഗു​പ്ത സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    TAGS:Letterkerala Home DepartmentKeralaYogesh Gupta ips
    News Summary - Yogesh's letter criticizing the Home Department
