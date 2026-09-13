Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    https://www.madhyamam.com/tags/yellow-alert
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ​ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച​ പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, 15ന്​ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, 16ന്​ ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. ഈ ജില്ലകളിൽ, 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലി മീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലി മീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ 16 വരെ ഇടിമിന്നലോടു കൂടി മഴക്കും മണിക്കൂറിൽ 30 -40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

    അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് താപനില ഉയരുകയാണ്. പുനലൂരിൽ ശനിയാഴ്ച താപനില 36.4 ഡി​ഗ്രി സെൽഷ്യസിലെത്തി. സാധാരണയേക്കാൾ 4.5 ഡിഗ്രിയാണ്​ ചൂട്​ വർധിച്ചത്​. ​തിരുവനന്തപുരം നഗരവും കോട്ടയവും ആണ്​ തൊട്ടുപിന്നിൽ. 35 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ചൂട്​.

    കള്ളക്കടൽ: ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകി

    തിരുവനന്തപുരം: കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് തിരുവനന്തപുരം (കാപ്പിൽ മുതൽ പൊഴിയൂർ വരെ), കൊല്ലം (ആലപ്പാട്ട് മുതൽ ഇടവ വരെ), കണ്ണൂർ, കാസർകോട്​ (വളപട്ടണം മുതൽ ന്യൂ മാഹി വരെയും കുഞ്ചത്തൂർ മുതൽ കോട്ടക്കുന്ന് വരെയും) ജില്ലകളിലെ തീരങ്ങളിൽ ജാഗ്രത നി​ർദേശം നൽകി.

    തിങ്കളാഴ്ച​ രാത്രി 11.30 വരെ 0.9 മുതൽ 1.3 മീറ്റർ വരെയും കന്യാകുമാരി തീരത്ത് രാത്രി 11.30 വരെ 1.5 മുതൽ 1.7 മീറ്റർ വരെയും തിരമാലകൾ ഉയരാനും കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര വിവര വിശകലന കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    Next Story
    X