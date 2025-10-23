ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക്​ സാധ്യത, ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ട്; 11 ഡാമുകളിൽ ​റെഡ്​ അലർട്ട്​ തുടരും

ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത, ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ട്; 11 ഡാമുകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് തുടരുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം. ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ബുധനാഴ്ച അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നൽകിയിരുന്നതെങ്കിലും അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ടാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു.
വ്യാഴാഴ്ച ഒരു ജില്ലയിലും റെഡ്, ഓറഞ്ച് അലർട്ടുകളില്ല. എന്നാൽ, അറബിക്കടലിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദത്തിന്റെയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമർദ സാധ്യതയുടെയും ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ തുടരും.
ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേരള - കർണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ച വരെ മത്സ്യബന്ധനം ഒഴിവാക്കണം. ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ മാട്ടുപ്പെട്ടി, ആനയിറങ്ങൽ, പൊന്മുടി, കുണ്ടള, കല്ലാർകുട്ടി, ഇരട്ടയാർ, മീങ്കര, വാളയാർ, മലമ്പുഴ, പോത്തുണ്ടി, ചുള്ളിയാർ ഡാമുകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് തുടരും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register