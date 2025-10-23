Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 8:01 AM IST

    ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക്​ സാധ്യത, ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ട്; 11 ഡാമുകളിൽ ​റെഡ്​ അലർട്ട്​ തുടരും

    heavy rain
    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത്​ അതിതീവ്ര മഴ​ക്ക്​ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം. ഇടുക്കി, പാലക്കാട്​, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ബുധനാഴ്ച അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പാണ്​ കാലാവസ്​ഥ വകുപ്പ്​ നൽകിയിരുന്നതെങ്കിലും അന്തരീക്ഷ സ്​ഥിതിയിൽ മാറ്റം വന്നതിനെ തുടർന്ന്​ ഓറഞ്ച്​ അലർട്ടാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു.

    വ്യാഴാഴ്​ച ഒരു ജില്ലയിലും റെഡ്​, ഓറഞ്ച്​ അലർട്ടുകളില്ല. എന്നാൽ, അറബിക്കടലിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദത്തി​ന്റെയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമർദ സാധ്യതയുടെയും ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത്​ പരക്കെ മഴ തുടരും.

    ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക്​ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർ​കോട്​ ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ട്​ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    കേരള - കർണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്​ച വരെ മത്സ്യബന്ധനം ഒഴിവാക്കണം. ജലനിരപ്പ്​ ഉയർന്നതിനാൽ മാട്ടു​പ്പെട്ടി, ആനയിറങ്ങൽ, പൊന്മുടി, കുണ്ടള, കല്ലാർകുട്ടി, ഇരട്ടയാർ, മീങ്കര, വാളയാർ, മലമ്പുഴ, പോത്തുണ്ടി, ചുള്ളിയാർ ഡാമുകളിൽ ​റെഡ്​ അലർട്ട്​ തുടരും.

