Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightലോക അനിമേഷൻ മത്സരം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 11:29 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 11:29 PM IST

    ലോക അനിമേഷൻ മത്സരം: മലയാളികൾ അടങ്ങിയ ഐ.ഐ.ടി വിദ്യാർഥികൾ ഒന്നാമത്

    text_fields
    bookmark_border
    ലോക അനിമേഷൻ മത്സരം: മലയാളികൾ അടങ്ങിയ ഐ.ഐ.ടി വിദ്യാർഥികൾ ഒന്നാമത്
    cancel
    camera_alt

    ലോക അനിമേഷൻ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഐ.ഐ.ടി വിദ്യാർഥികൾ


    Listen to this Article

    ലണ്ടൻ: രാജ്യാന്തര പ്രശസ്തമായ 24-അവർ അനിമേഷൻ ചലഞ്ച് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തി മലയാളികളടങ്ങിയ ഐ.ഐ.ടി ഗുവാഹതി വിദ്യാർഥികൾ.

    കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അസീൽ പാഷ, പത്തനംതിട്ട അടൂരുകാരനായ എസ്. ബാലശങ്കർ, കൊൽക്കത്ത സ്വദേശി അരിൻ ബന്ദോപാധ്യായ, മഹാരാഷ്ട്ര പു​ണെ സ്വദേശി ആദിത്യ പവാർ എന്നിവരാണ് വിജയിച്ച ടീമിലെ അംഗങ്ങൾ. 35 രാജ്യങ്ങളിലെ 755 ടീമുകളിലായി 3220 വിദ്യാർഥികളാണ് മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ആദ്യമായാണ് ഒരു ടീം ജയിക്കുന്നത്.

    വാൾട്ട് ഡിസ്നി, പിക്സർ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, വാർണർ, സോണി പിക്ചേഴ്സ് തുടങ്ങി ഈ രംഗത്തെ വമ്പന്മാരുടെ പിന്തുണയോടെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്റെ ജഡ്ജിമാരായെത്തുന്നത് കുങ് ഫു പാണ്ട, ടോയ് സ്​റ്റോറി, ഫ്രോസൺ തുടങ്ങിയ നിർമിക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോകളിലെ പ്രഫഷനലുകളാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malayali studentsanimationIIT GuwahatiLatest News
    News Summary - World Animation Competition: IIT students win first place
    Similar News
    Next Story
    X