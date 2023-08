50ലേറെ ജീവനക്കാരുള്ള തൊഴിലിടങ്ങളില്‍ ശിശുപരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നടപടി -മന്ത്രി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: പൊതു-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ മുലയൂട്ടല്‍, ശിശുപരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാന്‍ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന്​ മന്ത്രി വീണാ ​ജോർജ്​. 50ൽ അധികം ജീവനക്കാരുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ 2017ലെ മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് (ഭേദഗതി) ആക്ടിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന തൊഴിലിടങ്ങളാണ്​. മുലയൂട്ടല്‍ കേന്ദ്രം അടക്കം ശിശുപരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കേണ്ടത് തൊഴിലുടമയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്​ -മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വനിത- ശിശുവികസന വകുപ്പ് സര്‍വേ നടത്തും. വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച ലോക മുലയൂട്ടല്‍ വാരാചരണവും ഗവ. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നവീകരിച്ച മോഡല്‍ ക്രഷും പൂജപ്പുര വനിത-ശിശു വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ് കോംപ്ലക്‌സില്‍ സജ്ജീകരിച്ച ക്രഷും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ ജി. പ്രിയങ്ക അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.

Show Full Article

News Summary -

If workplaces with more than 50 employees do not have child care centers action will be taken