Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവർക്കിങ്​ ജേണലിസ്​റ്റ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 10:12 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 10:14 PM IST

    വർക്കിങ്​ ജേണലിസ്​റ്റ് ആക്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം -കെ.യു.ഡബ്ല്യു.ജെ

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​ണമെന്നും കെ.​യു.​ഡ​ബ്ല്യു.​ജെ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം
    KUWJ
    cancel

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: രാ​ജ്യ​ത്തെ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​വും തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​വു​മാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ക്കി​ങ്​ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ് ആ​ക്ട് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക യൂ​നി​യ​ൻ(​കെ.​യു.​ഡ​ബ്ല്യു.​ജെ) സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ദൃ​ശ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വ​ർ​ക്കി​ങ്​ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ് ആ​ക്ട് 2026 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മം എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണം. പു​തി​യ ലേ​ബ​ർ കോ​ഡ് പ്ര​കാ​രം ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യാ​യി മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​മ പ​രി​ര​ക്ഷ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വ​ർ​ക്കി​ങ്​ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ് ആ​ക്ട് പു​തു​ക്കി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​താ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും സ​മ്മേ​ള​നം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച പ്ര​മേ​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക പെ​ൻ​ഷ​ൻ 20,000 രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണം. പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഫ​ണ്ട് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ര​സ്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും നി​ശ്ചി​ത ശ​ത​മാ​നം സെ​സ് പി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്കം ഊ​ർ​ജി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും മു​ഴു​വ​ൻ പെ​ൻ​ഷ​ന് 35 വ​ർ​ഷ​​​മെ​ന്ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക​ര​ടി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണം.

    മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ റി​ട്ട. ജ​ഡ്ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​ണം. ശ​മ്പ​ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യ​ട​ക്കം മാ​ധ്യ​മ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ ചൂ​ഷ​ണം നേ​രി​ട്ടു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ഭാ​രം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ അ​ന്യാ​യ​വും അ​നാ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ച്ച്​ വ​രി​ക​യാ​ണ്. പ​ണി​യെ​ടു​ത്ത​തി​ന്‍റെ കൂ​ലി അ​ട​ക്കം ന്യാ​യ​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ശ​ബ്ദി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ അ​ന്യാ​യ​മാ​യ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ​യും മ​റ്റും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും പു​റ​ന്ത​ള്ളാ​നും കൊ​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച ശ്ര​മം ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​പി റ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ്​ എ​ട​പ്പാ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ ക​ർ​ത്ത ക​ണ​ക്കും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ കെ. ​വി​​ജേ​ഷ്, പി.​എം. കൃ​പ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ബി​നി​ത ദേ​വ​സി, ഫി​ലി​പ്പോ​സ്​ മാ​ത്യു, ബി. ​അ​ഭി​ജി​ത്​ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബോ​ബി എ​ബ്ര​ഹാം സ്വാ​ഗ​ത​വും യൂ​നി​യ​ൻ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബി​ജു കു​ര്യ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KUWJ
    News Summary - Working Journalists Act should be reinstated -KUWJ
    Similar News
    Next Story
    X