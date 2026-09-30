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    ഗവിയിലും സൂര്യനെല്ലിയിലും വർക്കേഷൻ സൗകര്യം, വാഗമണിൽ പ്രീമിയം പോഡ് സ്റ്റേ; ‘ഷോള’ ബ്രാൻഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സതീശൻ

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    കെ.​എ​ഫ്.​ഡി.​സി ഇ​ക്കോ​ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ‘ഷോ​ള’​ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിർവഹിക്കുന്നു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്​ മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ നി​ല​നി​ൽ​പ്​ ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. കേ​ര​ള വ​ന​വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ (കെ.​എ​ഫ്.​ഡി.​സി) ഇ​ക്കോ​ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ച്ച് ജോ​ലി​ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഗ​വി​യി​ലും സൂ​ര്യ​നെ​ല്ലി​യി​ലും ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ‘ഷോ​ള’ ബ്രാ​ൻ​ഡ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം ലോ​കോ​ത്ത​ര​മാ​ണ്. സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യും. ഇ​ക്കോ​ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ പോ​ഡു​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ അ​നു​കൂ​ല​മാ​ണ്. മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധ​ന ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ർ​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​എ​ഫ്.​ഡി.​സി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തേ​യി​ല​യും കാ​പ്പി​യും വി​പ​ണ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ‘ആ​ത്മ’​എ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വ​നം​മ​ന്ത്രി ഷി​ബു ബേ​ബി ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വ​നാ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണെ​ന്നും ഈ ​സാ​ധ്യ​ത സാ​മൂ​ഹി​ക- സാ​മ്പ​ത്തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന പ്രീ​മി​യം ബ​യോ​ഡൈ​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി എ​ക്‌​സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് എ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. വ​നം വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​ബി​ജു, ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ, വ​നം​മേ​ധാ​വി രാ​ജേ​ഷ് ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, കെ.​എ​ഫ്.​ഡി.​സി എം.​ഡി രാ​ജു കെ. ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അതിനിടെ, ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന​ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു​മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ ആ​റ്​ വ​രെ മ​നു​ഷ്യ​സ​ഞ്ചാ​ര​വും ജോ​ലി​ക​ളും നി​രോ​ധി​ച്ച് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ഉ​ത്ത​ര​വിട്ടു. ജി​ല്ലാ ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ കൂ​ടി​യാ​യ ജി​ല്ലാ ക​ല​ക്ട​ർ ഡോ. ​ദി​നേ​ശ​ൻ ചെ​റു​വാ​ട്ടാ​ണ്​ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ​പീ​രു​മേ​ട്, മൂ​ന്നാ​ർ, ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാണ് നിർദേശം.

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