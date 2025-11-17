Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 8:41 AM IST

    ബി.എൽ.ഒമാർക്ക് അടുത്ത പ്രഹരം ഫോം വിതരണം കഴിഞ്ഞില്ല; പിന്നാലെ ഡേറ്റ എൻട്രി ഭാരവും

    ബി.എൽ.ഒമാർക്ക് അടുത്ത പ്രഹരം ഫോം വിതരണം കഴിഞ്ഞില്ല; പിന്നാലെ ഡേറ്റ എൻട്രി ഭാരവും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഫോം ​വി​ത​ര​ണ​വും തി​രി​കെ വാ​ങ്ങ​ലും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക്​ ഭാ​രി​ച്ച ജോ​ലി ഇ​നി വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. ശേ​ഖ​രി​ച്ച ഫോ​മു​ക​ളി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്​ വ​ഴി അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ലാ​ണ്​ അ​ടു​ത്ത പ​ണി. ഇ​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഓ​രോ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഒ​രു ബി.​എ​ൽ.​ഒ​ക്കാ​ണ്​ ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഡേ​റ്റ എ​ൻ​ട്രി ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ​ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ർ മ​റ്റു​ള്ള ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​ക​ണം.

    ഫോ​മി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ പ​രി​മി​തി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ആ​പി​ൽ ന​ൽ​ക​ണം. വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഫോ​ട്ടോ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ അ​തും ശേ​ഷം ഫോം ​ഒ​ന്നാ​കെ​യും സ്കാ​ൻ ചെ​യ്​​ത്​ അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ണം. ഒ​രു വോ​ട്ട​റു​​ടെ ഫോം ​അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത്​ 10 മി​നി​റ്റ്​ വേ​ണം. 1200 പേ​രു​ള്ള ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ വേ​ണ്ട​ത്​ 200 മ​ണി​ക്കൂ​ർ. ഒ​രു സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്​ പോ​ലും പാ​ഴാ​ക്കാ​തെ എ​ട്ടു​ദി​വ​സം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ലാ​ണ്​ അ​പ്​​​ലോ​ഡി​ങ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​വു​ക.

    ഈ ​നി​ല​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​നു​മാ​കി​ല്ല. ഇ​ത് മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടാ​ണ്​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഘ​ട്ട​മെ​ങ്കി​ലും നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. കേ​ന്ദ്ര ക​മീ​ഷ​നാ​ണ്​ സ​മ​യ​ച്ച​ട്ടം നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തെ​ന്നും ഇ​ള​വു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നി​ല​പാ​ട്.

    വി​ത​ര​ണം വേ​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും താ​ഴേ​ത്ത​ട്ടി​ൽ അ​ത​ല്ല സ്​​ഥി​തി. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ദൂ​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക്​ അ​ധി​ക​സ​മ​യം വേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. ദി​വ​സം 10 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ​ണി​യെ​ടു​ത്താ​ലും പ​ര​മാ​വ​ധി 20 വീ​ടു​ക​ളേ ക​യ​റാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ​വും അ​ച്ച​ട​ക്ക​ന​ട​പ​ടി ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളും​കൂ​ടി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ ക​ടു​ത്ത സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ.

    ഒ​രു ബൂ​ത്തി​ൽ 1300-1400 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്​ നി​ല​മ്പൂ​ർ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ 1200 ആ​യി പ​രി​മി​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ങ്ങ​നെ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​​മ്പോ​ൾ 6300 ഓ​ളം പു​തി​യ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രെ​കൂ​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​വി​ത​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ത​​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​രും ബി.​എ​ൽ.​ഒ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി പ​ക​രം ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ നെ​ട്ടോ​ട്ട​മാ​യി. ഇ​തോ​ടെ ‘ഒ​രു ബൂ​ത്തി​ൽ 1200 പേ​ർ’ എ​ന്ന തീ​രു​മാ​നം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

