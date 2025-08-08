Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസ്ത്രീകളുടെ തിരോധാനം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:19 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:19 PM IST

    സ്ത്രീകളുടെ തിരോധാനം: സെബാസ്റ്റ്യന്‍റെ കാറിൽ നിന്ന്​ കത്തിയും ഡീസൽ വാങ്ങിയ കന്നാസും കണ്ടെത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    sebastian
    cancel
    camera_alt

    സെബാസ്റ്റ്യൻ

    കോ​ട്ട​യം: സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ തി​രോ​ധാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്​​ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ലെ പ്ര​തി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്റെ (65) കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ത്തി, ചു​റ്റി​ക, ഡീ​സ​ൽ മ​ണ​മു​ള്ള ക​ന്നാ​സ്, പേ​ഴ്​​സ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി വെ​ട്ടി​മു​ക​ളി​ലു​ള്ള സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ ജൈ​ന​മ്മ തി​രോ​ധാ​ന കേ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ സം​ഘ​ത്തി​ന്​ ഇ​വ കി​ട്ടി​യ​ത്. ​ഇ​ത്​ കേ​സി​ന്‍റെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക്​ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി.

    കാ​റി​ൽ നി​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 20 ലി​റ്റ​റി​ന്റെ ക​ന്നാ​സി​ൽ ഡീ​സ​ൽ വാ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​യാ​ൾ ഉ​പ​​യോ​ഗി​ച​ച​താ​യി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന ജൈ​ന​മ്മ​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ​ഫോ​ൺ ഇ​തു​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​മൊ​ബൈ​ൽ​ഫോ​ൺ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍ ചാ​ര്‍ജ്ജ് ചെ​യ്യാ​ന്‍ വെ​ച്ച​താ​യി വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​യി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നെ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി തെ​ളി​വെ​ടു​ക്കും.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം ​ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര്‍ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ ഫ​സ്റ്റ്​​ക്ലാ​സ്​ മ​ജി​സ്​​ട്രേ​റ്റ്​ എ.​നി​സാം മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ വീ​ണ്ടും 13 വ​രെ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഭാ​ര്യ വീ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നി​രു​ന്ന സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ഇ​വി​ടെ​വെ​ച്ചാ​ണ്​ ജൈ​ന​മ്മ​യെ ക​ണ്ട​തും പ​രി​ച​യ​മാ​യ​തെ​ന്നു​മാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​റി​ൽ ക​ത്തി​യും ചു​റ്റി​ക​യും സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്​ എ​ന്തി​നാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    ജൈ​ന​മ്മ തി​രോ​ധാ​ന​ക്കേ​സി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം കോ​ട​തി​യി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച ശ​രീ​രാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​നാ​ഫ​ലം വ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ആ​രാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കൂ.

    സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ സു​ബി, സു​ഹൃ​ത്ത്​ റോ​സ​മ്മ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നും ഇ​യാ​ളെ ചേ​ർ​ത്ത​ല​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mass MurderCherthala Mass MurderCherthala Sebastian Case
    News Summary - Women's disappearance: Knife and cans used to buy diesel found in Sebastian's car
    Similar News
    Next Story
    X